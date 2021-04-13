乡村游如何实现“花”开四季

若待上林花似锦，出门俱是看花人。人间四月天，正是出门踏青赏花的时节，乡村游也迎来了一年中的第一个旺季。根据文化和旅游部数据中心测算，在刚刚过去的清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，已恢复至疫前同期的94.5％。其中，踏青游、近郊游、乡村游等需求加速释放，中国旅游研究院调查显示，57％的游客参与踏青郊游，32.5％的游客体验游园赏花。

赏花经济正如火如荼，但花只开一季，如何让乡村游一年四季都保有持续吸引力？如何在遍地都是“桃花节”的热潮中，花开“别样红”？从近年来各地的实践来看，注入新鲜、独特、丰富的文化内容势在必行。

体育赛事 打破乡村旅游季节性

4月3日，2021奉化海峡两岸桃花马拉松在浙江省宁波市奉化区开跑，吸引了英国、美国、荷兰、加拿大等14个国家及中国国内34个省市自治区的8000多名跑步爱好者参加。

在落英缤纷的乡间奔跑，这个被誉为“全球最浪漫的赛事”今年已经是第五届，赛事以“桃花”为主题，赛道沿途经过溪口古镇、林头村“天下第一桃园”、曰岭以及滕头村等生态美丽乡村，对于跑者，这不仅是一场体育比赛，更是一次独特的乡村游。

在体育赛事的加持下，这里的桃花也拥有了与众不同的动感魅力，正如这次半程马拉松男子组冠军钱鼎彬所言：“这里青山绿水，实在是太漂亮了，明年我肯定还会来这里参赛。”

乡村与体育天然亲近，尤其是在全民健身和户外运动热的背景下，将体育运动与乡村游结合，不仅丰富了乡村游的内涵，更培育出了乡村游的新业态。由福建海峡旅游文化传媒有限公司（简称旅游传媒）自主孵化的、具有独立IP的户外运动旅行品牌“村跑”就是如此。

村跑是“最美乡村越野跑”的简称，主打的是“乡情野趣，自在跑游”的差异化体验。从2014年在武夷山启动，一开始的目标是跑进100个美丽乡村。走过8个年头后，赛事从最初的一年两三站到目前的一年12站，更跑出了福建，跑进了西藏林芝、台湾金门等地。“村跑”也从以跑步活动简单宣传旅游目的地，发展为包括“艺造乡村”“村跑音乐会”“村跑公益”“村跑文创”“风物展集”等多模块内容，并为旅游目的地提供从定位到文化及旅游资源梳理、旅行产品研发、导流及整合传播等全案式服务的品牌。

体育能量注入为现下的乡村游增添了新鲜、时尚、动感的元素，从推动全国性的大型赛事下沉到村，建立专业化的乡村体育训练基地，到承接业余户外拓展训练需求等，体育经济将为乡村常年带来持续性人流，从而打破乡村游的季节性难题。

研学基地 耕读教育的最佳场地

当湖北咸安大幕山漫山遍野的油菜花竞相绽放时，来自湖北科技学院艺术与设计学院的百余名学生在花田边支起了画板，将这满目的金黄与翠绿描绘于画纸上……自2019年湖北省15所高校艺术（美术）学院的负责人分别与咸宁市咸安区大幕乡政府签订创建“湖北高校艺术写生创作基地”战略合作协议以来，每年这里都会定期迎来一千余名美院学生踏青、赏花、写生。

为了做好承接艺术生写生培训相关服务，大幕乡政府在西山下村原有古民居的基础上，因地制宜设计、建成了有乡土民宿、民俗餐厅、一站式交通服务的写生基地。大幕乡党委书记姜勇说：“只要能吸引更多艺术院校的师生来写生教学，群众闲着的民宿餐饮都能盘活了，师生画作还能成为宣传大幕吸睛游客的引爆点。”

如大幕乡的油菜花一样，四川金堂县栖贤乡的梨花沟、安徽省池州市的杏花村等村也都在“以花为媒”、以乡村之美，吸引院校、社会组织、企业、艺术家等“下乡”与村庄共建各种主题的研学基地，盘活旅游资源，促进农文旅融合，加速形成旅游产业链。

而且，乡村研学基地还能成为大中小学校开展农耕教育的最佳场地。“开展耕读教育”已经被写入今年的中央一号文件，农耕是丰衣足食的前提，而衣食足又是一切人类文明的前提，让更广大的人群去乡村接受耕读教育，体会、学习、运用、发挥传统农耕文化中包含的农业智慧和精神价值，将对推动乡村全面振兴、农业农村现代化产生重要的作用。在国家推动“开展耕读教育”的政策引领下，乡村研学基地游也将迎来发展机遇期。

民俗民艺 越乡村越魅力

如果说体育和文艺是引入的城市文化资源，那么民俗民艺则是乡村的本土文化资源。乡村是以非物质文化遗产为代表的中国传统文化的基因库，尤其是在传统文化形态保存比较完整的古村落，民俗民艺资源富集，也是乡村游发展得最好的一批村落。

很多人奔着万亩油菜花去婺源，最后却在篁岭古村的徽派古民居群中流连忘返，在对春天敬花神、农历六月六晒族谱、秋季晒秋、冬至祭山神等民俗活动的期待中，一次又一次重返古村。篁岭，不同的季节，不同的节气，都有相应的民俗文化活动上演，不仅丰富了旅游业态，吸引众多游客常年前来观赏体验，更是对这些传统民俗的活态保护。

差异化期待是游客选择旅游目的地的重要动因，在工业化、城市化背景下，传统村落具有的自然生态、田园风光、空间格局、建筑风貌、文化传承等就是乡村游的最大魅力点。

油菜花盛开的季节，在贵州丹寨的卡拉村举行了一场盛大的春耕大典，民族歌舞、庄严仪式与大地春景、古老吊脚楼交相辉映，让身处其中的游客如痴如醉。

拥有7项国家级、24项省级、100余项州县级非物质文化遗产的丹寨，被誉为“中国非遗之乡”，也是将民俗民艺等非遗元素与旅游融合发展的典型。境内住着苗族、水族、汉族等各族群众，他们纺布织衣，点蜡为画，能歌善舞，住的吊脚楼、吃的红酸汤、穿的刺绣服饰、跳的锦鸡舞、吹的竹芦笙、把玩的竹鸟笼……都是非遗。对于到排莫村、卡拉村等村寨旅游的人来说，就是去进行一次民族文化的深度浸润体验。

文化是旅游之魂，乡村文化也是乡村游之魂，但这个文化不是静止不变的，新时代的乡村文化正在形成中，这里面既有对优秀传统农耕文化的传承，也有当今时代鲜活新元素的融入。乡村游的发展前景是广阔的，因为它不仅能够安放住城市人的乡愁情，更能托起乡村人的振兴梦。（周涵维）