“手心手背都是肉！”（感人肺腑的中国故事（40））

新疆清河县81岁的维吾尔族老人阿尼帕·阿力马洪，如今成了人人羡慕的对象：四世同堂，全家6个民族，200多口人。子孙们争抢着把她接到自己家里住一段时间，尽一尽孝心。

事情的根由，要从40多年前说起：

1974年，北疆的10月，已是寒风瑟瑟。一个衣衫褴褛、头上长满癞疮的小女孩蜷缩在街头的垃圾堆旁。这个孤儿，叫王淑珍。

“多可怜的孩子！”路过的阿尼帕将王淑珍领进了家。不一会儿，就端上了只有过节时家人才能吃上的拌面。下班回来的阿比包看到孩子头上的癞疮流着黄水，嘱咐妻子：“先把孩子的病治好！”

此后，阿尼帕每天带着王淑珍到附近的防疫站治疗换药，3个月后，油亮的乌发覆盖了孩子的整个头顶……

孩子的病治好了。可今后她该怎么生活？看看孩子无助的目光，阿比包拍板：“往后我们就是你的父母。”夫妇俩为王淑珍取了个维吾尔族名字：哈比扎。

此后的岁月里，这对善良的夫妇又先后收养了维吾尔族、回族、哈萨克族、汉族等民族的10个孤儿，并资助他们一一成家立业……

阿比包月工资只有45元，爱人是个家庭妇女。为了不让孩子们饿肚子，阿尼帕每天都要到菜市场捡别人不要的蔬菜；她还经常到屠宰场去帮忙，在冰冷刺骨的河水里为人家洗羊头以换回一些羊内脏……为此，阿尼帕落下了严重的风湿性关节炎。

作为家庭顶梁柱的阿比包比妻子更累：每天下了班，就去帮人家打土块，每打一块能挣1.2分钱。

家里养了两头奶牛，谁也舍不得喝奶——孩子们的学费、生活必需品全靠它了。阿比包夫妇有个原则：生活再艰难，也要让孩子们上学。

在这个大家庭里，尽管日子过得清贫些，但每个孩子都享受着家的温暖。在这个大家庭里，阿比包夫妇以博大的爱，庇护着孩子们健康快乐地成长……

2008年8月，阿比包因病去世。孩子们都成家立业了。如今，阿尼帕一大家子人其乐融融。当有人问阿尼帕，孩子们都是哪个民族的，老人会说：“在我家里，没有民族之分。手心手背都是肉！”