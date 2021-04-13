国家卫健委：4月12日新增新冠肺炎确诊病例9例 其中本土病例1例

人民网北京4月13日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，其中境外输入病例8例（浙江2例，广东2例，四川2例，上海1例，福建1例），本土病例1例（在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者62人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例206例（其中重症病例4例），无现有疑似病例。累计确诊病例5443例，累计治愈出院病例5237例，无死亡病例。

截至4月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例293例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例85506例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90435例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者997604人，尚在医学观察的密切接触者8303人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者299例（境外输入274例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12701例。其中，香港特别行政区11594例（出院11214例，死亡207例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1058例（出院1026例，死亡11例）。