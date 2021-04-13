刘宏宇来到移动接种车疫苗接种点后看了一眼时间：早6点40分。作为西城区德胜街道新冠疫苗移动接种车现场负责人，这已经是他连续第十天早班了。从6：40到7：40，他和30多位工作人员要完成分区设置、围挡搭建、网络接通、电源调试等一系列准备，确保8点可以正式开始接种。

自4月4日在黄寺大街德胜置业大厦门口设置移动接种车至今，德胜街道新冠疫苗接种突破十万剂次，其中通过移动疫苗接种车接种的超7000剂次。属地老人、商务楼宇白领疫苗接种“最后一公里”成功打通。

“很多人反映，两个固定的接种点离社区太远，老人们不方便。”刘宏宇说，约两公里的步行距离，对于年轻人来说不叫事，可对于60岁以上的老人，不免有畏难情绪。家住德胜街道新康社区的杨秀花就是其中一位，杨阿姨今年70岁，家里人都接种了疫苗，她也不想掉队。可是一想到自己房颤的老毛病，她拨通了网格员小张的电话：“阿姨想打疫苗，可是我怕犯病，或者挺老远去了打不了，你帮忙想想办法。”

相似的情况不断汇总到街道，设置移动接种车的想法应运而生，各种细节问题亟待解决。德胜街道工委书记李健希列出了问题清单：点位如何选择？每一个点位停留几天？前后方如何做到实时连通、统一调度？

4月1日，德胜街道成立移动接种专班。首先明确了两辆接种车“分兵”两路的策略，一路以覆盖老年人居多的社区为主，一路主要覆盖辖区内商务楼宇。精准服务不同人群让移动接种车明确了方向，可面对一个由11米长的大巴改造而成的大家伙，接种点的面积又成了必须考虑的问题。

“经过测算，只有面积在300平方米，且空地形状方正的才可以完成设点，保障接种车顺利启动和停泊。”刘宏宇说。从专班成立到第一辆接种车投入使用只有短短的三天时间，刘宏宇和同事们在德胜4.14平方公里的辖区内走了十几遍，工作笔记上画着横着、竖着、拐弯的各种线条。“不能只考虑一个点，一旦接种车投入使用，就要把这条路线的三四个后续点位都规划出来，我们一边走一边商量，改了十几套方案。”他说。就这样，居民区线完成了从置业大厦到弓箭胡同再到双旗杆社区的流动，商务楼宇线则完成了从凯旋大厦到合生财富广场的转移。

置业大厦移动接种首日，车上设置了冷链区、疫苗接种区、应急处置区，接种人员实行上下通道分离。接种区设有3个接种台，可以同时为3名受种者接种。配备医用冰箱、应急处置设备和消毒设施，保证疫苗储存温度在2摄氏度到8摄氏度的标准范围内，车内全程实时监控，为疫苗接种工作提供安全保障，每小时消毒一次接种台，清理一次医用垃圾。

“以接种车为中心，等候、登记、接种、留观分区进行。每天每辆车储备疫苗600剂左右，采取集中安排、散发预约的灵活方式，快速高效。”刘宏宇说。

在专班群中，每天的接种数据和各类情况随时弹窗，每天接种完毕撤场后，大家还要交流分析，商量转场时间。慢慢地，大家发现了规律，移动接种车接种高峰一般为两天，平均日接种400剂次以上，一旦单日接种不足300剂次，证明转场时机已到。

4月11日一大早，杨秀花阿姨在离家不到200米的合生财富广场接种车上完成了新冠疫苗第一针接种。留观结束后，她专门来找刘宏宇：“咱这车哪天要是走了，阿姨这第二针可咋办？”

“您放心，我们会根据接种周期，安排流动接种车来给大家打第二针，您接种后有任何疑问，都可以给社区的网格员打电话。”听了刘宏宇的解释，杨秀花竖起了大拇指。

记者手记

老百姓伸大拇指，赞的是政府工作做得实、做得细，为民办事想在了群众前头。

紧扣“七有”“五性”，解决民生问题，以人民为中心是第一位的。群众期盼有更好的教育、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更优美的环境、更丰富的精神文化生活……满足人民群众美好生活需要，政府想方设法出台各种措施、办法，但落实到不到位、能不能切实增加群众满足感、幸福感，“最后一公里”很重要。

在城市发展过程中，不同阶段会产生不同的“最后一公里”问题。垃圾投放点设置位置合理与否，便民菜店蔬菜品种是否多样，疫苗接种是否便利高效……街道、乡镇干部、公职人员只有坚持群众路线，多走访、多倾听、善于换位思考，自然会发现问题，从而集思广益，找到打通“最后一公里”的钥匙，实事办到群众心坎上。（记者 张骜）