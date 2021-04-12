世界卫生日，提醒我们什么？

4月7日，第72个“世界卫生日”。每年这一天，全球都会围绕打造健康卫生的世界举办相关活动。

今年，尤为特别。眼下，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。医疗资源、疫苗接种，堪称人类最关注的话题。在这样的形势之下，迎来“世界卫生日”无疑有着非同寻常的意义。

把视野放回广州，我们仍处于疫情防控常态化背景下。战“疫”至今，人们似乎已经习惯了疫情下的生活，可疫情动态、疫苗接种等话题，依然牵动着无数人的神经。从这个角度看，“世界卫生日”与每个人有关，它并非一个节日，而更像一个提醒。

提醒了什么呢？健康是幸福生活最重要的指标，每个人都要做好自己健康的第一责任人。

一方面，继续抓好文明健康的生活方式。佩戴口罩、垃圾分类、保持社交距离、推广分餐公筷……在常态化疫情防控背景下，增强健康理念、养成健康生活习惯依然重要，谨防麻痹思想、松劲心态仍然不可或缺。文明健康的生活方式，最终要落实到生活的细节里。只有继续从我做起、家家行动，才能保持好“防护模式”，才能将风险降到最低。

另一方面，积极接种疫苗。面对疫情，我们已有丰富经验，防护意识和能力也早已今非昔比。可新冠疫情在全球流行，没有哪个国家、哪座城市可以独善其身。接种疫苗，才是最有效的防护手段。眼下，环顾世界，不少国家对疫苗可谓“望眼欲穿”，而国内一些群众仍对接种疫苗心存顾虑。应该说，人们对新东西总需要一个适应的过程。但不必要的顾虑，必须打消。数据已表明，我国疫苗安全有效，对避免转成重症的保护率在90%以上，对避免死亡的保护率接近100%——疫苗当关，病毒才能退散。

不久前，广州市委常委会强调，要按照中央部署及省委、省政府工作要求，把疫苗接种作为当前疫情防控的头号任务加快推进。说到底，疫苗接种，应该与戴口罩等常态化防控举措一样，是“必选动作”——接种疫苗，是私事，是个人权利，更是公事，事关社会公共利益。

“世界卫生日”不过一天，但它的提醒，还是要牢记：做好自己健康的第一责任人，积极主动地把自己该做的事情做好。（夏振彬）