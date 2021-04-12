快递包装迎来哪些变化

2020年，全国快递年业务量达到830亿件，稳居世界第一。在行业快速发展的同时，也给环境保护带来一定压力，尤其是快递包装问题引起社会各界的广泛关注。为此，国家邮政局制定了《邮件快件包装管理办法》（以下简称《办法》），并于今年3月12日正式实施。国家邮政局市场监管司副司长管爱光表示：“《办法》围绕邮件快件用什么包、怎么包、怎么管三个关键问题，明确了制度设计和条款内容，将对加快推进快递包装绿色转型和邮政快递业绿色高质量发展起到助推作用。”

从“头”开始，强化快递包装源头治理

据介绍，《办法》针对“包装选用”单设一章，规定寄递企业应当严格执行包装物管理制度，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物。鼓励采购使用通过绿色产品认证的包装物，通过使用宽度较小胶带、推广使用电子运单、选用尺寸合适的包装箱等措施，减少包装物用量。同时，针对一次性塑料产品替代、包装物中重金属含量和苯类溶剂残留管控等问题，明确企业责任，强化源头治理。

在快递的包装和寄送过程中，一些不规范操作和行为很容易导致快递包装的破损甚至寄递物品的损坏。在某快递投放点，记者看到一些快递盒已被挤压变形或沾满污渍。针对这些现象，《办法》中明确要求寄递企业规范操作和文明作业，避免抛扔、踩踏、着地摆放邮件快件等行为，防止包装物破损。

实施包装产品绿色认证，使用统一的绿色标识，有助于消费者识别、寄递企业采购和使用、监管部门现场检查。目前，快递包装绿色产品认证体系基本建立。据管爱光透露，国家邮政局会同国家市场监管总局已经完成绿色认证技术专家组的组建工作，已有部分认证机构取得了快递包装绿色产品认证资质。下一步，将在今年完成第一批绿色认证证书的颁发，推进快递包装绿色治理工作有序进行。

快递“瘦身”，避免过度包装

“再多缠几圈胶带吧。”“多加几层海绵吧，别把东西摔坏了。”一位快递小哥说，自己在包装完快递准备寄送时，常常会听到客户的这些要求。在能够保证邮寄物品安全的情况下，过度包装会造成快递成本增加和资源的浪费。为此，邮政管理部门4月份正式启动过度包装专项治理。“争取利用一年的时间，能够有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制。”管爱光说。

那么如何判定快递包装是否过度呢？邮政管理部门将推动出台《快递业限制过度包装要求》行业标准，结合行业实际进一步细化过度包装的认定依据，方便全行业操作执行。

据介绍，为避免过度包装，防止污染环境，《办法》要求寄递企业按照环保、节约的原则，合理进行包装操作，不得过多缠绕胶带，尽量减少包装层数、空隙率和填充物。同时，寄递企业应当建立从业人员岗前培训、在岗培训制度，加强包装操作知识技能培训，不断提升寄递企业规范包装操作的意识和能力。

协同配合，助力包装物循环利用

邮件快件包装涉及生产企业、寄递企业和用户等多方主体，用户是寄递服务中重要的参与者和影响者。《办法》从包装选用、封装操作、包装回收再利用等方面，全面规定了寄递企业的义务，寄递企业履行相应义务多数离不开用户的配合和支持。例如，对快递员依照规范进行的包装操作，用户不宜提出过多缠绕胶带等不合理的要求。许多用户在寄件时，会自己先将寄送物品进行包装，对于自备包装物不符合规定的，快递员会要求更换或者代为更换，也应予以理解和配合。

在快递包装的回收再利用过程中，许多寄递企业反映，投入使用的可循环包装物面临着“回收难”的问题。一位快递站管理员告诉记者：“我们有些快递包装填充物做得非常精致，造型很好看，很多人拆完快递之后就把这些填充物都带走了。”对此，管爱光呼吁，绿色快递人人有责，收件人在取出内件后将可循环包装物归还快递员，让快递包装能够实现回收再利用。

经过近几年的持续治理，邮件快件包装问题得到明显改善，但是，包装操作不规范、使用不符合标准的包装、过度包装等现象和问题仍时有发生。管爱光表示，快递包装绿色治理，需要从制度层面建立长效机制。通过制定出台《办法》，有利于夯实行业依法进行管理的制度基础，加快建立与绿色理念相适应的快递包装制度体系。（董蓓）