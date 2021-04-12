教育部部长：北京要严格规范管理校外培训机构

记者从教育部获悉，近日，中央教育工作领导小组秘书组组长、教育部党组书记、部长陈宝生赴北京市调研教育综合改革及党史学习教育情况。陈宝生强调，北京要扎实推进减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作，严格规范管理校外培训机构，打出政策组合拳。

陈宝生强调，北京要办好学前教育，要坚持公益普惠的基本导向，秉承“生活即教育、行为即课程、强国即目标”的办园理念，创新游戏教学模式，促进幼儿智力发育、语言发育、身体发育，让孩子们快乐成长。要扎实推进减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作，着力提升课堂教学质量，创新课后服务机制，严格规范管理校外培训机构，政府定制度，学校练内功，家长转行为，打出政策组合拳。要聚焦群众反映强烈的突出问题改到位、改彻底，切实抓好中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，增强人民群众教育获得感。

陈宝生指出，当前全党正在开展党史学习教育，是善用“大思政课”的重大契机。要推进思政课程与课程思政相结合，在创新话语体系上下功夫，用好生活的语言、学术的语言、个性的语言、时代的语言、孩子的语言，用学生喜闻乐见的方式解读阐释党的创新理论，大力提升思政工作质量水平，真正做到培根铸魂、启智润心。要将党史学习教育与立德树人根本任务有机结合起来，发掘学校红色资源、传承红色基因，发挥教育战线独特优势，为开展好党史学习教育提供学理与方法支撑，推动党的基本理论、基本路线、基本方略更加深入人心。（记者 樊未晨）