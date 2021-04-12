纠正个别地方疫苗接种“一刀切”行为

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋11日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，近期全球疫情再次反弹，云南瑞丽出现聚集性疫情，提示外防输入、人物同防仍是当前疫情防控的重中之重。中国目前正在应接尽接、按梯次，对重点人群、重点地区、重点城市加快推进新冠疫苗接种。针对个别地方接种工作中出现的简单化，甚至“一刀切”的情况，强制要求全员接种，必须坚决予以纠正。

国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，我国新冠病毒疫苗接种总剂次数为全球第二。目前，新冠病毒疫苗接种工作进展顺利。针对有的部门将疫苗的接种情况与员工切身利益挂钩、有的单位要求全员接种、有的地方将接种率与企业的生产经营挂钩等“一刀切”地推进疫苗接种的现象，吴良有表示，各地正在按照党中央、国务院决策部署，根据突出重点、保障安全的原则，做好新冠病毒疫苗接种工作，有关省份根据当地实际采取了各种行之有效的措施，积累了一些经验。但是，个别地区在新冠病毒疫苗接种工作的推动过程中，存在简单化的问题，这些问题反映了个别地区组织管理工作还不够精细、精准。国家卫健委将继续加强对各地的指导，要求各地提升新冠病毒疫苗接种管理和组织水平，各地将继续开展针对性的宣传，引导公众理性看待接种后可能出现的异常反应、偶合反应，增强群众对国产疫苗的信心。在工作中将坚持“应接尽接”和自愿原则相结合，在充分告知的基础上，引导并鼓励群众积极接种、主动接种，力争实现“应接尽接”。

“瑞丽出现疫情提醒我们，因境外输入而引发国内疫情发生甚至扩散的风险依然存在，同时，疫情常态化防控措施落实不能松懈。要始终坚持常态化个人防控措施，保持社交距离、戴口罩、勤洗手等。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在发布会上表示，疫情的发生受到多种因素的影响，像去年冬季，在北方地区发生疫情的风险和次数比在南方要高，主要与北方气温低有关。低气温情况下病毒存活时间长，人们活动在通风不好的室内，更容易造成病毒的传播。更重要的是防控措施的落实，只要防控落实到位，即使气温低，也能够把疫情控制在低水平或者不发生。

关于接种新冠病毒疫苗期间能否接种其他疫苗的问题，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，如果是减毒活疫苗，或者抗原成分有相同的话，疫苗接种需要有一定时间间隔。考虑到不良反应识别，通常情况下，不建议新冠疫苗和HPV疫苗等其他疫苗同时接种。但是，如遇被狗咬伤，或者有外伤的情况，建议不要考虑时间间隔，优先接种狂犬疫苗和破伤风疫苗。他提示，此前国家出台《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，目的是将接种风险降至最低。在接种禁忌中，除过敏以外，其他情况都是暂时的，如禁忌状态不存在就可接种疫苗。（记者吴佳佳）