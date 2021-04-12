南方地区有明显降雨过程 北方地区有雨雪大风降温天气

昨日，湖南北部、江西北部、浙江北部和东部沿海、上海、江苏东南部及广西东北部、云南西南部等地出现大雨或暴雨；内蒙古中部和东北部、黑龙江西北部及甘肃中部、青海北部、西藏东部等地出现2～8毫米降雨（雪）或雨夹雪，局地降水量11～19毫米；西北地区、内蒙古、华北北部、东北地区等地出现6～8级阵风，局地9～10级；今日05时较昨日05时，内蒙古中西部等地出现4～10℃降温。

12日至14日，我国南方大部地区有明显降水过程。西南地区东部、江南中北部等地有中到大雨，局地暴雨。

12日白天至夜间，内蒙古东部、东北地区中北部以及青海北部和东部、西藏东部等地有小到中雪或雨夹雪，局地大雪或暴雪。

预计，4月12日08时至14日08时，受冷空气影响，西北地区东北部、内蒙古、东北地区、华北、黄淮东部、江淮东部等地普遍有4～8℃降温，局地可达10℃以上。西北地区北部、内蒙古、东北地区、华北大部、黄淮等地部分地区有4～6级偏北风，阵风7～9级。中央气象台4月12日06时继续发布大风降温预报。

另外，受冷空气大风影响，预计12日08时至13日08时，新疆南疆盆地和东部、内蒙古中西部、甘肃西部、宁夏北部、河北北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，内蒙古西部偏北及新疆南疆局地有沙尘暴。中央气象台4月12日06时继续发布沙尘天气预报。

4月12日08时至13日08时，新疆沿天山地区、青海南部、甘肃河西、内蒙古东北部、东北地区中北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，黑龙江西北部局地有大到暴雪（10～18毫米）。甘肃大部、内蒙古东南部、东北地区南部、华北北部、江南大部、西南地区东部和北部、西藏东部等地部分地区有小到中雨，其中，江西中北部等地局部有大雨（25～48毫米）。宁夏中部、内蒙古中部、黑龙江西南部、辽东半岛、河北大部、山东半岛、河南中部等地部分地区有4～6级风。渤海、黄海大部、东海大部将有6～7级、阵风8级风。

4月13日08时至14日08时，新疆沿天山地区、青海南部、宁夏大部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。西北地区东部、江汉大部、江南、华南北部、西南地区大部、西藏东部等地部分地区有小到中雨，其中，湖南中西部、江西中部、浙江中南部等地部分地区有大雨（25～35毫米）。内蒙古北部、黑龙江东南部、辽东半岛、河北北部、山东半岛、河南东部、浙江北部等地部分地区有4～6级风。渤海、黄海大部、东海大部将有6～7级、阵风8级风。

4月14日08时至15日08时，新疆南疆南部、青海大部、内蒙古东北部、川西高原等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。西北地区东部、江汉大部、江南、华南、西南地区东部、西藏东部等地部分地区有小到中雨，其中，江西中南部、广西东北部等地部分地区有大雨（25～45毫米）。内蒙古西北部、青海北部等地部分地区有4～6级风。渤海、黄海大部、东海大部、台湾海峡将有6～7级、阵风8级风。