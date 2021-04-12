青岛市新增境外输入确诊病例1例 详情公布

2021年4月11日0—24时，我市无新增新型冠状病毒肺炎疑似病例、无症状感染者，无新增治愈出院病例；新增境外输入确诊病例1例，新增解除医学观察的密切接触者11人。

新增境外输入确诊病例张某，男，38岁，中国籍，青岛人，在意大利工作。2021年3月26日由意大利米兰乘坐飞机抵达南京，在南京集中隔离医学观察14天，期间核酸和血清抗体检测结果均为阴性。2021年4月9日在南京解除集中隔离后，由南京南站乘坐G282次列车于当日21:38抵达青岛站，由转运专车点对点接至市北区集中隔离点进行医学观察。4月11日市北区疾控中心核酸检测结果阳性，转至定点医院隔离观察，结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，专家组诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型），目前在定点医院隔离治疗。已追踪到其密切接触者60人，均已实施集中隔离医学观察。

2020年以来，我市累计报告新型冠状病毒肺炎本地确诊病例80例，其中治愈出院79例，死亡1例；境外输入确诊病例47例，其中治愈出院45例，现有2例（菲律宾输入1例、意大利输入1例）在定点医院接受隔离治疗；无症状感染者74例，其中出院67例，现有7例（菲律宾输入6例、印度尼西亚输入1例）在定点医院隔离观察。2020年以来，我市累计追踪到密切接触者5627人，目前尚在医学观察的密切接触者共151人。