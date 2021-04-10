国家卫健委：4月9日新增新冠肺炎确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京4月10日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（上海4例，福建2例，北京1例，山西1例，辽宁1例，浙江1例，山东1例，湖北1例，云南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者309人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例199例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5411例，累计治愈出院病例5212例，无死亡病例。

截至4月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例283例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例85481例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90400例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者995588人，尚在医学观察的密切接触者7384人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者285例（境外输入260例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12666例。其中，香港特别行政区11563例（出院11186例，死亡207例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1054例（出院1018例，死亡10例）。