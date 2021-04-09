江南地区将有较强降水 北方地区将有雨雪降温天气

据中央气象台网站消息，10日起，将有新一轮降水过程自西向东影响我国南方大部地区，其中，江南北部等地将有中到大雨，局地暴雨。10日夜间起，北方地区自西向东将有新一轮雨雪天气过程。

江南地区将有较强降水

10日起，将有新一轮降水过程自西向东影响我国南方大部地区，其中，江南北部等地将有中到大雨，局地暴雨。

北方地区将有雨雪降温天气

9日至10日白天，新疆沿天山西部、祁连山区等地部分地区有小到中雪，局地大到暴雪。

10日夜间起，北方地区自西向东将有新一轮雨雪天气过程。内蒙古大部、东北地区大部、华北等地将有6～8℃降温，局地10℃以上，并伴有4～6级偏北风，阵风7～9级。

未来三天具体预报

4月9日08时至10日08时，新疆北疆北部和沿天山地区、西藏东部、西北地区中部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，青海北部和东部等地局地有大雪(5～7毫米)。西藏东南部、西北地区东部、西南地区东部、华北西部、江南中西部、华南中西部等地部分地区有小到中雨，其中，西藏东南部等地部分地区有大雨(25～30毫米)。内蒙古中东部、东北地区大部等地部分地区有4～6级风。

4月10日08时至11日08时，内蒙古中东部、黑龙江西北部、新疆东部、西藏东部和南部、青海大部、甘肃中南部和河西、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，青海北部和东部等地部分地区有中到大雪，局地暴雪(10～12毫米)。新疆南疆盆地东部、西藏东部、西北地区东部、华北北部、江汉大部、江南大部、西南地区大部、华南大部等地部分地区有小到中雨，其中，湖南西部、贵州东北部等地部分地区有大雨(25～30毫米)。内蒙古中东部、东北地区大部等地部分地区有4～6级风。

4月11日08时至12日08时，内蒙古东北部、黑龙江西部、西藏东部、青海东部和南部、甘肃河西和南部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部等地部分地区有大雪(5～6毫米)。内蒙古中部、东北地区东部和南部、西北地区东部、黄淮东部、江淮大部、江汉、江南大部、西南地区东部和南部、华南西部等地部分地区有小到中雨，其中，湖南中北部、江西北部等地部分地区有大雨(25～45毫米)。内蒙古大部、东北地区大部等地部分地区有4～6级风，阵风7～9级。