医保创新药灵魂砍价后缘何“进院难”？

日前，一组数据显示，截至2020年第三季度，2018-2019年纳入国家医保目录的肿瘤创新药，在1420家样本医院中，进院比例约为25%。这组数据引发了关于“创新药进医院难”的热议。

这组数据如何得出？为什么会出现创新药“进院难”？医疗机构配备药品受哪些因素影响？如何打通进院“最后一公里”？记者采访了专家与业内人士。

进院比例合理吗？

经向中国药学会了解，该数据的计算方法并不合理，其将全部等级和类型的医院纳入统计范围。实际上，很多医院并不具备为肿瘤患者提供医疗服务与治疗药品的能力，如一些基层医院、非肿瘤类的专科医院等，因此其得出的肿瘤创新药进院比例较低。

复旦大学公共卫生学院教授胡善联认为，在适当的样本医院范围内，医院药品的进院比例可以显示药品进院和使用情况，但不能作为评价药品可及性高低的唯一标准。

“不同药品的进院比例本身就会存在差异。”胡善联说，每种药品都有与其自身特点相符的进院比例，即使一些药品上市很久，其进院比例也会保持低位。

缘何创新药“进院难”？

“进院药品需要药事委员会进行筛选。”中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉说，自2018年医保目录开始调整后，不少创新药进了医保，但进医保并不等于立刻进医院。

那么，影响医疗机构配备药品的因素有哪些？

临床对药品需求程度。“某种药品能否被医院配备，主要取决于医院临床治疗方面对该药品的需求。”胡善联认为，一般情况下，医院专业治疗强的领域越广泛、临床需求越迫切，相应的药品配备率越高。

医院自身成本考虑。在实行药品“零差价”政策后，客观上药品配送、储存及损耗等都成为医院成本。

医院考核压力。虽然国家相关部门已经出台政策，但个别地区对公立医院考核中，依然将谈判药品纳入“药占比”等考核指标，影响公立医院配备创新药的积极性。

医院已配备药品种类存量。“对一些已足额配备药品的医院来说，新增药品意味着需调出相同数量的品种。”胡善联介绍，800张以上床位的公立医院，所配备的药品品规数不得超过1500种。

同类药品的竞争。在同治疗领域内，相同治疗机理、不同厂家的药品数量多，药品配备进院面临着竞争，最终影响配备情况。

“近三年来，医保药品目录每年都有调整。”中国药科大学教授丁锦希说，正是因为调整频率加快，新准入目录的药品数量增加，所以进院压力大、进展慢的问题才逐渐显现。可以说，“进院难”是医保改革后出现的“阵痛”。

创新药“进院”并非一蹴而就

专家表示，相较于临床时间长的药品，新上市的创新药进院时会耗费更多时间，是一个循序渐进的过程。

接纳新药需要时间。“创新药进医保，既可以弥补用药空白，也能增加患者的选择范围。”丁锦希说，但新药从上市到被接受和使用需要时间，包括临床医生对新药的认识、临床用药指南与规范的形成与修订等因素，都会对新药进院产生影响。

“进院也是一种竞争。”君实生物总经理李宁说，有些药品在没有进入医保前，就被医院临采并使用，在进入医保后进院相对会比较容易，但如果医院从未采购过某个品牌的药品，进院时考量的因素会更多。

新药配备按梯次推进。专家表示，相较于未纳入医保目录的药品，纳入医保目录的药品医院配备会明显加快。从机构规模上，技术水平高的大医院先配备，随后是中小型医院；从地域分布上，医疗资源集中的大城市率先配备，中西部地区随后。

“创新药是新药，随着临床对新药认识和接受程度的提升，采购医院的数量和用药患者的数量会出现提升。”国家医保局有关负责人说，以2019年谈判新增的70个药品为例，在2020年第四季度，用药人次涨幅比第一季度超1倍的药品达61个。

观点

如何打通进院“最后一公里”？

为解决参保人员用药难的问题，不少地方已经开始探求可行之法。

四川省对国家谈判药品实行单行支付药品管理，将价格昂贵、用药人群特定、用药指征明确、限定用量的药品纳入单行支付管理。在最新版医保药品目录中，四川省将88个药品纳入单行支付管理，包括治疗罕见病肺动脉高压的马昔腾坦、治疗乳腺癌的帕妥珠单抗等。

“由于罕见病患者数量少，罕见病药品的临床使用和医院配备会保持在一个较低水平。”丁锦希说，此类药品可以实行特药管理，确保老百姓有渠道买到药。

同时，多地充分利用零售药店的灵活性，采用医保药品在定点医院、定点药店共同供应的方法，保障参保人员用药可及性。

樊嘉认为，打通创新药进院“最后一公里”需要政府、医院、药企等多方面的联合努力。要进一步完善政策为医疗机构松绑；药企也要加强对临床医生的指导，让他们尽快熟悉创新药；同时，医院也应当推动院内药品结构优化升级，以药品保障水平带动诊疗能力提升。