国家卫健委：4月8日新增新冠肺炎确诊病例21例 其中本土病例8例

人民网北京4月9日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，其中境外输入病例13例（广东4例，上海3例，陕西2例，北京1例，山西1例，福建1例，湖南1例），本土病例8例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例5例，解除医学观察的密切接触者466人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例194例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5397例，累计治愈出院病例5203例，无死亡病例。

截至4月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例279例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例85471例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90386例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者995259人，尚在医学观察的密切接触者7364人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察9例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者293例（境外输入268例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12648例。其中，香港特别行政区11549例（出院11174例，死亡205例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1050例（出院1007例，死亡10例）。