天津计划本月完成四成人口接种

近日从天津市卫生健康委获悉，天津市计划在4月底之前完成610万18岁～59岁人群的新冠病毒疫苗接种工作，届时，接种者将占全市总人口的40%以上；4月之后，天津市将陆续推进其他人群新冠病毒疫苗接种工作，包括逐步推开60岁以上老年人群经健康评估后接种。

天津市卫生健康委副主任、市疾控中心主任顾清表示，首先突破的3类重点人群分别是大学在校学生和相关教职工、医疗卫生系统从业人员、大型国有企业员工。

为满足不同人群、单位的接种需求，天津市采取4类接种方式：300多个传统固定预防接种点在做好免疫规划工作的同时，提供新冠病毒疫苗接种服务；各社区卫生服务中心开辟100余个临时接种点，专门开展新冠疫苗接种服务；建设30多个大型集中接种点，满足大量人群集中接种需求；组建由1000多名医务工作者组成的50支移动接种队，赴大学、大型企业等人员特别集中单位开展接种服务。（记者陈婷）