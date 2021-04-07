城市副中心发布17条措施促消费

《2021年通州区促进商品消费增长工作措施》近日发布。城市副中心将通过17条措施，全面推动消费市场回暖升级。

在构建消费新空间方面，通州区将推进传统商业转型升级。鼓励传统商场实施“一店一策”升级改造，各相关审批部门对项目实施、广告牌设立等审批事项提供支持。持续有效提升重点商圈的活力和品质。制定改造升级方案，包括提升硬件环境、转变经营理念、引进特色品牌等。

在加快推进商圈改造提升方面，将推动利用老旧厂区升级改造，不断加大消费供给，培育网红消费“打卡地”，形成新的特色商业街区。充分研判现有重点区域的商圈、街区资源，打造深夜食堂特色餐饮街区。发展特色商圈和街区，提升消费环境，加强九棵树商圈、北苑商圈、运河商务区、环球影城等一批活力街区和高品质商圈建设。

今年，通州区将大力发展首店首发经济。制定出台相关政策，设立专项资金，鼓励大型商业载体与国内外知名品牌合作，大力发展首店经济，落实首店示范项目支持政策，对在本区开设品牌首店、旗舰店的国内外知名企业及授权代理商给予支持。培育展示推介载体，支持首店入驻及品牌新品首发。鼓励电商平台、第三方机构等引导国际品牌在区内开设首店。

同时，通州区还将构建体验消费新场景。支持新建和改造大型商业设施，引入主题突出、沉浸体验的消费空间场景，重点发展数字化、体验型、互动式的消费业态和项目。以环球影城主题公园为重点，加强新兴技术应用和多元消费业态融合，培育智慧导览导购、沉浸式文体休闲、虚拟式娱乐体验、数字展览展示等示范场景，打造智慧消费体验示范场景。结合重点商圈、特色商业街区改造升级，开展艺术展览、小型娱乐表演、科普体验等活动，构建开放人本、别具格调的体验消费空间。

在提升便民服务新品质方面，通州将推进生活性服务业“六化”发展。即：坚持规范化、连锁化、便利化、品牌化、特色化、智能化发展，实现蔬菜零售等8项基本便民商业服务功能社区全覆盖，打造生活服务业示范街区。继续鼓励支持便民商业设施项目，持续推进重要产品平台追溯体系建设，完善生活性服务业电子地图功能，上线一批品牌连锁资源库企业和标准化门店。

对于培育区域市场消费新热点方面，通州将打造夜间经济2.0版。统筹推进重点区域夜间经济发展规划。丰富和发展夜间消费环境和场景，培育“深夜食堂”特色餐饮街区。分析和研判夜间经济的重要节点，瞄准暑期等高峰时间，提前谋划“点亮夜京城”系列主题促消费活动。