北京居民养老险新增3种缴费方式

市税务局昨天披露，根据该局与市人社局刚出台的《关于进一步做好城乡居民基本养老保险缴费服务的通告》，自4月起本市在原有银行代扣缴费方式基础上，新推出了银行柜台、银行APP和网上等缴费方式。

两部门介绍，新规的适用对象是在社会保险经办机构办理了参保登记，需要缴纳当年年度城乡居民基本养老保险费的参保人，以及向社会保险经办机构申请特殊缴费、社会保险经办机构审核通过的参保人。

根据市人社局公布的当年缴费标准，参保人可在最低缴费标准和最高缴费标准之间合理选择缴费金额。

作为新推出的银行柜台缴费方式，这次税务部门联合北京农商银行、邮储银行、北京银行、农业银行、交通银行、招商银行开通银行柜台缴费业务。参保人需携带参保登记时使用的身份证件（代缴人需携带本人身份证件及参保人参保登记时使用的身份证件）于每年4月至11月的每月1日至14日、12月的1日至10日（工作日15时前），前往上述任一银行网点柜台办理缴费业务。12月的银行代扣日不能办理柜台缴费。

银行APP缴费也是本市新开通的缴费方式，目前税务部门已联合北京农商银行开通了银行APP缴费业务。参保人可登录银行APP办理缴费业务，业务办理时间与银行柜台缴费时间一致。

不仅如此，本市这次还新开通了网上缴费方式，每年4月至11月的每月1日至14日、12月的1日至10日（工作日15时前），参保人可登录北京市电子税务局（etax.beijing.chinatax.gov.cn）通过“我要办税-社保”办理缴费业务。不过，在12月的银行代扣日则不能办理网上缴费。