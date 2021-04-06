北京市民今起可通过APP登记购买散装汽油

4月6日起，北京市公安局联合市城市管理委员会、市商务局、市应急管理局、市市场监督管理局推出散装汽油购销手机APP实名登记服务。

今后，日常生产、生活中需要购买散装汽油的单位和个人，通过手机APP实名登记的方式即可购买。

据介绍，2014年北京市发布《关于限制购买销售散装汽油的通告》，规定单位或个人购买散装汽油的均需持相关文件、证件前往单位驻地、个人居住地派出所开具购油证明后，到指定加油站购买。该通告的实施在维护首都治安秩序和公共安全方面发挥了积极的作用。

4月6日起，需购买散装汽油的单位和个人，可提前下载手机“易捷加油”APP进行登录注册，在首页点击进入“一键加油”页面，再点击右上方“钱包”按钮，进入信息登记界面，选择单位用户或个人用户填写相关信息后提交，待系统显示登记成功，即可凭登记确认界面到加油站进行加油。

据了解，一般情况，信息提交后2小时左右系统将完成确认并显示结果。（记者 叶婉）