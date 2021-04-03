云南瑞丽疫情溯源有新进展

新华社昆明4月3日电（记者姚兵、张雯、丁怡全）云南省瑞丽市3日下午召开的发布会介绍，据云南省疾控中心病毒基因测序提示，此次瑞丽疫情新冠病毒全基因组序列高度同源，与缅甸上传全球共享流感数据倡议组织（GISAID）数据库的28条基因组序列同属B.1.36.16进化分支，高度疑似引起瑞丽疫情的病毒通过人或物从缅甸输入，与国内其他地方由输入导致的本土聚集性疫情的病毒的基因组不存在关联性，说明不是近期国内各地本土疫情导致的继发性传播，未发现病毒变异情况。

瑞丽市委书记龚云尊说，14例病例病毒基因序列高度一致，提示病例的病毒感染来源属于同一传播来源和同一传播链，其中10例病例病毒基因序列完全相同。

此外，云南省瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部2日晚发出倡议指出，为确保本地市民和在瑞外籍人员的生命安全和身体健康，瑞丽市于4月3日开始，根据“知情、自愿，风险自担”的原则，与瑞丽市市民一视同仁，免费对在瑞丽生活工作的18岁以上外籍人员进行新冠疫苗接种，希望大家积极参与。

据中国铁路昆明局集团有限公司消息，为配合做好云南省瑞丽市疫情防控工作, 昆明局集团决定：自即日起，因在瑞丽市或去过瑞丽市被要求隔离而无法到车站办理退票的旅客，可在乘车之日起30日内，凭属地防控部门、医院或社区开具的情况说明等有效证明材料，到昆明局集团管内任意客运车站办理退票，不收退票费，购买铁路乘意险的可一同办理退款。