疫情防控需慎终如始 疫苗接种有助于形成群体免疫

3月27日，“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动总结大会”在武汉举办。在专科建设与管理创新疫情防控专场-武汉疫情防控全景谈分论坛上，专家认为，武汉和湖北在新冠疫情防控方面积累的共识和经验，为全国抗击新冠疫情提供了宝贵经验。

“武汉发生疫情后，我们坚持‘四早’原则，加强关口前移。在患者救治过程中，坚持‘四集中’原则，为患者集中救治奠定基础。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，新冠肺炎医疗救治工作最重要的目标是降低感染率、病死率，提高收治率、治愈率。围绕这“四率”，医疗机构承担哨点作用，落实早发现、早报告、早诊断、早治疗的“四早”原则。在确诊患者救治过程中，通过开展“四集中”，把最重要的救治资源和专家集中起来加强救治工作，彰显出学科之间和专业之间融合的重要性。

湖北省卫健委医政医管处处长朱洪波强调，在疫情常态化防控阶段，医院管理者要始终绷紧疫情防控这根弦，慎终如始，科学精准抓好常态化疫情防控，同时利用医学专家的影响和优势，带头接种疫苗，同时谋划好疫情过后医院高质量发展工作，为“十四五”医院科学发展，学科高质量发展谱写新篇章。

作为新冠肺炎定点救治医院，华中科技大学附属协和医院副院长夏家红在会上分享表示，疫情初期，医院在“四早”原则的指导下，加强诊断筛查能力，全力收治隔离，控制传染源，切断传播途径，提高治愈率。在疫情平稳后，医院逐步恢复其他科室运营，把疫情防控和复工复产有机结合。当前，疫情尚未结束，如果全国能实现30%到40%的疫苗接种范围，我国的群体免疫基本可以实现，疫情防控措施也会进一步得到优化。

本场论坛设置了“重症救治”、“方舱救治”、“同心战‘疫’”为主题的分享和圆桌讨论环节。新冠定点医院代表和援鄂医疗队代表围绕主题，共话战“疫”经历，分享战“疫”经验。

据悉，本次大会由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康、华中科技大学共同主办，华中科技大学附属协和医院、华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院协办。