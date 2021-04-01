以患者为中心 促进公立医院高质量发展

人民网北京4月1日电 (记者乔业琼)日前，“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动总结大会”在武汉举办。

圆桌讨论环节。

当日，在主题为“公立医院专科能力与技术水平高质量发展”的圆桌讨论环节，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林，中国工程院院士、国家消化内镜质控中心主任李兆申围绕公立医院高质量发展的初心、内涵、顶层设计等话题建言献策，助力公立医院高质量发展。华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫主持。

陆林表示，公立医院要实现高质量发展必须要回归治病救人的初心。不管是基层医院还是大医院，都要围绕患者的需求，从方便患者看病就医做起，公立医院高质量发展才能有保障，也才有意义。

推动公立医院高质量发展，陆林建议，一是要加强顶层设计，从实际出发，不断完善相关制度。二是要实现优质医疗资源区域均衡布局，解决群众看病难问题。

李兆申进一步强调，必须要加强基层医疗能力建设，按照内涵式的、集约性的、高效的管理方式，充分发挥考核指挥棒的作用，调动广大医护人员积极性，从根本上提高公立医院发展质量。

“质量不等于规模、体量和效益。”李兆申表示，目前，基层还存在缺医少药的问题，加强基层公立医院质量和能力建设刻不容缓，与此同时，也要重视“治未病”的工作，向群众传授科普知识、健康生活方式，让大家少生病、不生病。“这是我们每一个医护人员的初心和使命。” 李兆申说。

据悉，本次会议由国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委指导，各专业国家级质控中心支持，人民网·人民健康、华中科技大学共同主办，华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院、中国县域医院院长联盟协办，共八百余位嘉宾出席会议。