接种疫苗，让生活多一重健康保障

不久前，武汉全面推开新冠疫苗接种，笔者当时便去打了疫苗，并把这个消息告诉了亲友。不过，亲友的反应不一，有的说“为什么要去打疫苗，我们国家很安全啊”。笔者后来发现身边有类似想法的还不少。

有人认为接种疫苗并不重要、紧急，有人担心接种后出现不良反应，有人认为接种疫苗起到的保护作用不大，还有人指望靠其他人建起免疫屏障。

其实，从疫苗诞生到今天，“疫苗犹豫”甚至反对疫苗的声音就一直存在。2019年，世界卫生组织官方网站列出全球健康面临的十大威胁，“疫苗犹豫”名列其中。人们之所以会出现“疫苗犹豫”，主要原因包括：信息误导，自满情绪，怀疑疫苗的安全性和有效性，疫苗接种的费用问题等。

当前，我国很多地方无新冠肺炎本土新发病例，防疫形势稳中向好，这容易使公众忽视新冠肺炎防控的长期性和艰巨性。殊不知，在人员频繁流动的现代社会，重新打开国门是必然趋势，疫情输入和局部流行风险依然存在。如果人人心存侥幸，或者将建立免疫屏障的希望寄托在他人身上，那免疫屏障就无法建立。

针对“疫苗犹豫”，相关部门要加强宣传与风险沟通，增进公众对疫苗的了解，让大家知道我国是全民免费打疫苗，方便、快捷且安全可靠。同时，及时发布后续研究数据，提振公众的接种信心。

公众也要认识到，接种疫苗不仅能够保护自己，也是承担社会责任的表现。如果每个人都自觉在为维护自身健康尽一份责任的同时，也为保护他人出一份力，我们的生活就会更多一重健康保障。