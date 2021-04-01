让“最重要的指标”扎下根

3月30日，2021年全国文化科技卫生“三下乡”浙江分会场集中示范活动在浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇启动。当地居民带着问题而来，在家门口就获得专家的答疑释惑，收获满满；来自医疗卫生机构的专家同样带着目标“下乡来”，不仅为居民的健康“把脉”，也要让健康这个幸福生活最重要的指标在当地农村扎下根来。

我为群众办实事

2021年“三下乡”活动把群众健康需求作为服务重点，组织开展了形式多样、内容丰富的健康服务。国家卫生健康委组织的“中国好医生、中国好护士”志愿服务队，为当地群众义诊，并解答问题，这些志愿者来自上海、武汉和嘉兴本地。浙江各级卫生健康部门也派出精锐医疗卫生专家队伍，一起为群众开展免费义诊、体质监测、健康咨询等健康服务。

在活动现场，巡回医疗车前排满了等待进行B超、心电图检查的群众；疾病预防和健康咨询、中医药服务、神经内科和骨科专家服务等服务点依次展开，许多当地居民早早就前来排队。

“知道您要来嘉兴，我们早早就赶过来了。”“中国好医生、中国好护士”志愿服务队成员，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长周行涛的诊位前早早排起长龙，排在第一位的叶女士带着她9岁的儿子前来就诊。“之前专程到过上海看过周院长，没想到他今天竟然来嘉兴了，我还招呼了另外两位乡亲过来呢。”叶女士说。

“我今年60多岁了，一直不知道自己的血型。”在血型鉴定服务点前，家住洪合镇凤桥村的陈老伯紧张地看着嘉兴市中心血站的护士用细针刺破他的手指，用试管收集血液之后放到快速试剂盒中对照血型。紧接着，陈老伯看到深红的血液在试剂盒中的凹槽中逐渐凝结到一起，发出了惊喜的笑声：“原来这么快就能测出血型。”

健康“振兴”也是大事

凤桥村党总支书记朱隆华介绍，近年来，该村紧紧围绕“美村、富民、强经济”的要求，对照“建设小康示范村”的要求，加大投入力度，狠抓软硬件建设，村容、村貌和村民精神面貌发生了巨大变化，达到了“局部优化、道路硬化、村庄绿化、路灯亮化、卫生洁化、河道净化、各类文件配套设施齐全”的目标。“在经济振兴起来的同时，如何让居民的健康也同步‘振兴’，这是当前考虑的大事。”

“三下乡”活动在送服务的同时，更注重送能力下基层，留下一支带不走的队伍。“中国好医生、中国好护士”志愿服务队来到洪合镇卫生院，在老年科、呼吸科、内分泌科等科室进行带教查房，并给医务人员开展了专题讲座，倾囊相授医疗知识和经验。

“爹爹是不是患有多囊肾，建议做进一步的检查。”在洪合镇卫生院，华中科技大学同济医学院附属同济医院肾内科主任徐钢认真地研究了该院患者倪老伯的病情。针对倪老伯自述家族多人患有多囊肾、卫生院医生结合B超检查做出的判断，徐钢审慎地表示了怀疑：“B超的影像不是很清晰，多发性肾囊肿也容易被诊断为多囊肾，尽管当前用药效果不错，但还是要精准地把病因找出来。”

“在检查完身体后，要及时把患者衣服拉回去，不要让老人家受凉，注意护理细节。”在检查完洪合镇卫生院护士查房后，嘉兴市第二人民医院护理部副主任蔡哲清指出护士检查过程中的不足，提出护理工作不仅仅是检查病情，也要注重患者的心理，做好人文关怀。

“基层医院一定要避免一个误区，有些医生害怕用胰岛素，认为用上之后就再也停不掉，其实胰岛素是给患者的胰岛一个休息的时间，休息好了外部的胰岛素是有可能慢慢减掉的。”武汉市中医院院长张瑶对卫生院医生们强调。曾率队援鄂的上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院呼吸内科副主任王振伟介绍了中医肺康复的“嘘、呵、呼、呬、吹、嘻”六字诀，“在方舱医院外走廊，我们教患者练习功法，练了之后患者普遍感觉心情舒缓起来了”。

洪合镇卫生院院长符雁翔表示，在医改的进程中，老百姓在感受到基层医疗卫生服务便利的同时，也对医疗质量提出了更高要求，为此更需要内外施力，推动服务持续提档升级。

本次“三下乡”活动也是国家卫生健康委2021年“我为群众办实事——‘中国好医生、中国好护士’月度人物志愿服务行”的第一站。年内，从近700名“中国好医生、中国好护士”月度人物中产生的多支志愿服务队，将走进革命老区，把健康知识和服务送到群众身边。（叶龙杰 林莉）