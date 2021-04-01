溯源报告为全球合作抗疫提供新机遇

在全球密切关注下，世界卫生组织3月30日在日内瓦发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。报告信息量巨大，不仅为溯源全球合作开了好头，也为下一阶段病毒溯源和全球合作抗疫提供了新的机遇。

报告对阴谋论的驳斥和澄清，起到了正本清源、以正视听的效果。

疫情发生后，一些西方政客和媒体无视科学、事实和一般逻辑，频频抛出“武汉病毒研究所泄漏病毒”等荒谬言论，将本该遵循科学原则的病毒溯源问题政治化，抹黑中国，企图误导国际舆论，不但严重伤害了中国人民的感情，而且对全球疫情防控合作大局造成了严重干扰和破坏。

对此，报告指出，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。这表明，此次溯源调查没有找到任何所谓“实验室传人”的证据，这是对“武汉病毒研究所泄漏病毒”等阴谋论的最有力驳斥。

真相正变得愈加清晰，国际舆论能够而且应当更加清楚地看到事实，认清抹黑和造谣者的无耻嘴脸，不再被谎言和谬论所干扰。至于那些无视基本事实妄图抹黑中国的政客和媒体，应当尽快停止将溯源问题政治化的行径。

联合研究报告的积极作用，更体现在为下一阶段病毒溯源工作明确了方向。报告提出了联合专家组下一步研究的建议，尤其是明确提出在全球更广范围继续寻找可能的早期病例，由全球科学家在多国多地寻找可能成为病毒宿主的动物物种等。

溯源是科学问题，应由全球科学家合作完成有关工作。溯源也是一项全球性任务，应在多国多地开展。一些西方国家人士和媒体一再鼓吹对特定国家进行“有罪推定”式调查，是对他国的污蔑和抹黑，有损病毒溯源的科学性、严肃性和公正性。国际社会应该利用好世卫组织和中国的这次联合研究对全球溯源合作起到的积极促进作用，在多国多地开展病毒溯源工作。唯有如此，最终的结论才能称得上是全面的、科学的、严谨的。

还应看到，报告的形成过程再次证明开展全球疫情防控合作的必要性，各方应充分利用此次契机，进一步加强全球疫情防控合作。没有中外专家组的通力合作，就不可能有此次客观、权威的研究成果。推动病毒溯源全球合作，中国已经用行动作出了表率。

此次联合研究还充分说明，即便在复杂多变的政治环境下，国际社会仍可以团结起来，破除国与国之间的隔阂，专注于解决人类共同面临的问题，应对共同挑战。只有把这种合作精神坚持下去并发扬光大，才能真正为全球最终战胜疫情提供有力的武器。（郭言）