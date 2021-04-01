北京：社保卡将实现“一卡通用”

出行需要交通卡、看病需要就诊卡、逛公园需要公园年卡……日常生活中，市民可能用到的各类民生卡五花八门，使用不方便，还容易搞混密码。今后，这样的尴尬情境将有望避免，一张社保卡就能兼具社会保障、待遇发放、养老助残、医疗健康、公园年票、城市交通、生活缴费、金融服务等多项功能。

为提升公共服务能力，保障和改善民生，市人力社保局就进一步规范北京市社会保障卡(北京民生一卡通)的发行、应用和管理，制定了《北京市社会保障卡(北京民生一卡通)管理办法(试行)(征求意见稿)》，并于近日面向社会公开征求意见。征集意见时间截止到4月28日。

其他民生事项不再单独发卡

根据征求意见稿，北京市社会保障卡(北京民生一卡通)以社会保障卡为载体，具有社会保障、待遇发放、养老助残、医疗健康、公园年票、城市交通、生活缴费、金融服务等多项功能，并将逐步在政府公共服务领域实现身份信息识别查询、民生补贴待遇发放等应用的多卡合一、一卡通用；同时鼓励开发社会保障卡在智慧城市服务、社会便民服务等民生领域的应用功能，促进跨领域、跨行业集成应用。

市人民政府将确定依托社会保障卡整合的政府公共服务领域，市有关部门不再发放本领域民生类卡；上述规定以外的政府公共服务领域适合使用北京市社会保障卡(北京民生一卡通)的，市人力资源社会保障部门经与市有关部门协商一致，并报请北京市人民政府同意后，可以使用北京市社会保障卡(北京民生一卡通)替代市有关部门发放的民生类卡和证件。

民生一卡通也可申领电子卡

征求意见稿提出，本市行政区域内，参加社会保险的人员均可申领、使用北京市社会保障卡(北京民生一卡通)。在本市享有养老助残、教育管理服务及其他政务服务或公共服务权益的人员也可申领、使用北京市社会保障卡(北京民生一卡通)，这部分人员享受政务服务和公共服务权益的范围依据本市有关规定执行。

社会保障卡(北京民生一卡通)包括实体卡和电子卡，持卡人可根据个人需求申领并应用电子卡。

征求意见稿中还明确了针对北京市社会保障卡(北京民生一卡通)，各相关部门的管理职责以及合作金融机构的卡服务职责。例如，由市政务服务部门建立健全北京市社会保障卡(北京民生一卡通)服务管理体制机制，负责统筹协调和组织领导北京市社会保障卡(北京民生一卡通)服务管理；市人力资源社会保障部门具体负责本市行政区域内北京市社会保障卡(北京民生一卡通)业务管理和服务体系建设，并负责协同市有关部门优化北京市社会保障卡(北京民生一卡通)应用环境。

北京市社会保障卡(北京民生一卡通)的申领、使用、挂失、解挂、补换、注销等工作，由市人力资源社会保障部门会同市有关部门及北京市社会保障卡(北京民生一卡通)合作金融机构负责。征求意见稿同时明确，上述工作应简化办理流程，缩短办理时间，提高办事效率。

将建持卡人诚信档案

征求意见稿还明确，北京市社会保障卡(北京民生一卡通)加载的各项民生权益仅限本人使用，持卡人应妥善保管所持北京市社会保障卡(北京民生一卡通)及密码，不得出借、出让、转借。任何单位和个人，不得冒领、冒用、盗用他人北京市社会保障卡(北京民生一卡通)，不得伪造、变造、买卖北京市社会保障卡(北京民生一卡通)。

因违反上述两项规定而造成就业专项资金、社会保险基金及惠民惠农财政补贴资金等损失的，本市各业务主管部门将依法追究当事人责任，构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。

市人力资源社会保障部门还将会同市有关部门建立北京市社会保障卡(北京民生一卡通)服务管理诚信档案，对持卡人违反北京市社会保障卡(北京民生一卡通)服务管理规定的行为，按照有关规定记入诚信档案。