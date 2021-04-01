病毒溯源研究容不得政治操弄

日前，一些自称“科学家、社会学家、科学传播者”的人士在美国媒体上刊登公开信，对世卫组织的工作和新冠病毒溯源研究国际专家组进行无端攻击，拒不承认世卫组织国际专家组和中方联合发布的研究结果……企图以政治操弄干扰严肃的科学研究；无视客观事实，罔顾科学精神，用心险恶，影响恶劣，令人不齿。

第一，公开信称研究为“调查”，暴露出“有罪推定”的险恶用心。事实上，世卫组织和中国开展的是联合溯源研究，而不是调查。这一联合研究是全球溯源合作的一部分。中国在自身疫情防控面临较大压力的情况下率先同世卫组织开展溯源合作，为全球抗疫事业作出了积极贡献。

第二，公开信所说新冠病毒可能并不完全来源于自然的结论明显缺乏事实依据。过去一年来，关于所谓“武汉实验室病毒制造论”或“泄露论”，全球众多顶级、专业的科学家和疾控专家，包括美国疾控专家福奇均已公开予以否定。

根据中国-世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组2月9日在武汉举行的新闻发布会，联合专家组对新冠病毒从自然宿主直接传播和通过冷链食品、中间宿主、实验室等四种引入人类途径的可能性进行了科学评估，认为新冠病毒“比较可能”是经中间宿主引入人类，也“可能”是直接传播或者通过冷链食品引入人类，“极不可能”是通过实验室引入人类。公开信无视这些科学研究结论，凭空臆想，科学精神何在，职业操守何在？

第三，公开信攻击中国-世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组成员构成，其原因是联合研究人员中有一半是中国公民，称中国科学家的“科学独立性受到限制”，还称世卫组织专家组成员挑选有问题。这一说法带有明显的政治偏见，毫无科学依据。

事实上，国际专家组的名单完全由世卫方面提出，来自10多个国家以及世卫组织、世界动物卫生组织、联合国粮农组织等国际机构。专家组成员的广泛代表性和科学独立性毋庸置疑。

第四，公开信攻击联合研究的成果“缺乏独立性”“受到限制”歪曲事实、颠倒黑白。

事实上，世卫组织国际专家实地参访需求由专家组自行提出，访谈对象和访谈内容由专家组现场自主确定，报告由专家组自行起草。联合专家组基于科学研究和事实依据开展溯源合作，进行充分坦诚交流，其研究报告结论正因凝聚共识，才更显客观、科学和权威。

此前也有美国《纽约时报》等西方媒体宣称专家组在武汉“无法获得原始数据”，结果遭到多名世界卫生组织专家及相关研究人员驳斥，认为这些报道“故意歪曲”“断章取义”，与他们在中国的经历不符，并指出武汉之行成果超出预期。

对待科学研究，必须尊重事实、秉持科学精神。公开信罔顾科学事实，肆意曲解科学结论，将科学研究政治化，这不仅背离科学、缺乏公正，而且损害全球溯源合作，扰乱全球抗疫，有可能造成更多生命消殒。病毒溯源是一项极其复杂的科学工作，事关全球公共卫生安全和数以亿计的生命安全，容不得政治操弄，也容不得伪科学家的“搅局”。（新华社发）