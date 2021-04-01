首批菲律宾采购中国新冠疫苗运抵马尼拉

3月29日，菲律宾政府采购的首批100万剂中国科兴新冠疫苗运抵马尼拉维拉莫军用机场。菲总统杜特尔特和中国驻菲大使黄溪连赴机场迎接并出席疫苗交付仪式。菲参议员克里斯托弗·吴、菲卫生部长弗朗西斯科·杜凯、菲政府应对新冠肺炎疫情总协调人卡利托·加尔韦斯等出席活动。杜特尔特与黄大使亲手为满载中国疫苗的集装箱贴上标有“疫苗帮助我们战胜新冠病毒”的疫苗接种计划宣传海报，并当场取出疫苗样本进行展示。

近日来，菲律宾新冠肺炎疫情再次暴发，3月29日新增10016例，为疫情暴发以来单日新增病例首次破万，杜特尔特政府不得不宣布首都大马尼拉地区及邻近4省再次实施“加强版社区隔离”措施，以应对疫情反弹。

杜特尔特表示，继上周中国援助菲的第二批40万剂新冠疫苗顺利运抵之后，今天又迎来了第一批菲政府采购的100万剂中国疫苗，衷心感谢中国政府协助菲方采购科兴疫苗。只要疫情形势允许，希望早日赴华向中国领导人当面表达谢意。加尔韦斯向媒体表示，此系菲方采购的2500万剂科兴疫苗的首批，也是首批抵菲的商业采购疫苗，对菲而言是重大利好消息，将助菲持续推进大规模疫苗接种、有效降低新冠肺炎感染率、最终实现全民免疫。杜凯也表示，此次菲政府购买的首批疫苗运抵，具有历史性意义。在当前疫情形势严峻的背景下，这些疫苗的抵达正当其时，将为菲医疗工作者提供有效保护，也将助菲早日启动全民接种计划。

黄溪连在机场向媒体发表讲话，表示很高兴与杜特尔特总统共同迎接菲政府采购的首批新冠疫苗运抵，再次见证中菲携手抗疫的高光时刻。中方克服国内需求巨大、疫苗供应紧张的困难，及时回应菲方紧急需求，不仅率先向菲提供疫苗援助，而且优先考虑和协助菲方采购疫苗。无论是政府捐赠、还是商业采购，中方都是首个向菲提供疫苗的国家，充分体现出中菲守望相助、风雨同舟的传统友谊，展现了两国之间日益紧密的新时期伙伴关系。

菲近期疫情出现反弹，疫苗接种工作需要与时间赛跑。作为菲疫苗接种工作中的“主力军”，科兴疫苗的安全性、有效性正在得到菲民众广泛认可。相信未来中国疫苗将会源源不断抵菲，为菲全国疫苗接种计划和经济社会恢复加油助力。（记者 王思成）