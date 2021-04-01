推动中医药法有效实施 促进中医药事业高质量发展

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨31日在中医药法执法检查组第一次全体会议上强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新发展阶段对发展中医药的新要求，贯彻新发展理念，服务新发展格局，推动中医药法实施，促进中医药事业高质量发展，为维护人民群众身体健康提供有力法治支撑。

王晨指出，中医药是中华文明的瑰宝。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视中医药工作，对中医药事业传承、创新、发展作出重要决策部署。2017年开始实施的中医药法是中医药领域的第一部法律，完善了我国卫生健康领域的制度体系，体现了具有鲜明民族特色和深厚历史底蕴的文化自信。开展中医药法执法检查，就是要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动解决法律实施中存在的问题和短板，为健康中国建设作出新贡献。

王晨强调，通过执法检查，严格落实中医药法规定，压紧压实政府责任；遵循中医药发展规律，传承精华、守正创新；认真总结、科学评估中医药在治疗新冠肺炎等方面的效果，充分发挥中医药的积极作用；加强配套制度建设，完善中医药法律体系；加强法律宣传普及，推动全社会更加深入全面地了解和落实中医药法。

全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海、白玛赤林、蔡达峰出席会议。