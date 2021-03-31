北京：清明假期4号线视客流延时运营

清明假期将至，节日期间地铁客流将以扫墓、踏青为主。记者从京港地铁获悉，今年清明假期客流较去年同期将有所增加，京港地铁所辖各线客运总量预计约为361万人次。为服务市民节日出行，4号线及大兴线将根据客流情况适时采取加开临客、延时运营等措施。

根据往年客流特点，预计4月3日至4月5日祭扫乘客较多，4月2日将迎来客流高峰，且晚高峰时段可能有所延长。针对清明假期客流变化情况，4号线及大兴线将采用双休时刻表组织行车，预计全日开行列车1662列次；14号线将采用双休时刻表组织行车，预计全日开行列车1806列次；16号线将采用双休时刻表组织行车，预计全日开行列车804列次。

同时，4月2日及4月5日分别在大兴线正线备车1列，以便根据客流情况适时采取加开临客、延长运营等措施，保证充足运力，方便乘客出行。

根据对往年清明假期客流情况的分析，预计邻近公墓的大兴线天宫院站、4号线及16号线西苑站，邻近颐和园、香山及动物园景区的4号线北宫门站、圆明园站和动物园站将出现一定客流增长；同时，受1号线八宝山扫墓客流影响，预计4号线西单站换乘客流将略有增加。

为方便乘客出行，京港地铁将密切关注重点车站的客流变化，如遇客流集中的情况，及时增派工作人员进行疏导。同时，各车站提前制定客流疏导方案，加强站内广播提示频次、增设站内临时标识，告知乘客前往目的地最近出口路线，尤其在清明节期间设有扫墓专项公交的车站如天宫院站，加强对扫墓乘客的引导。4号线西苑站还与周边公墓沟通，提前了解预约祭扫人数，及时应对客流变化。（记者孙宏阳）