北京石景山区疫苗接种者获颁接种徽章

打赢疫情防控阻击战

“这是我们为您特制的疫苗接种徽章，请您收好，感谢您用行动为全民免疫屏障做出的贡献，并希望您将安全的接种理念继续传递下去！”3月30日上午，在石景山区鲁谷街道新岚大厦接种点，居民在接种完疫苗准备离开前都会收到工作人员递上的一枚精细的徽章。

据了解，这是石景山区鲁谷街道为本地区新冠肺炎接种者专门定制的徽章，上面除了印有街道的标识，还有象征传递健康理念、筑起健康屏障的图案和标语。鲁谷街道办事处主任靳晶介绍，疫苗接种徽章设计就是要表达“只要每一个人都能科学做好疫苗接种，就能最终战胜疫情”的理念。同时，也通过发放疫苗接种徽章的方式，让接种疫苗的居民成为宣传员，鼓励带动更多居民“应接尽接”。

家住七星园社区的张大爷拿着这枚徽章爱不释手，他说，“国家花了这么大人力物力研制疫苗，还给咱们免费接种，我感觉特别自豪。我要戴上这枚徽章‘现身说法’，为还未接种疫苗的居民答疑解惑，让更多人加入接种者的队伍。”此外，北青报记者注意到，在现场还竖起了“我是第n位疫苗接种者”合影墙。很多完成疫苗接种的居民戴上了徽章，拿起写有“我已接种，何必低调”、“您接种了吗”等字样的标语牌在合影墙前拍照留念，记录下这难忘的一刻。很多居民还纷纷将照片发到了朋友圈。

据了解，目前，持鲁谷街道疫苗接种徽章的居民可享受石景山区各大公园免费入园的福利以及合作商户的优惠活动。（记者 刘婧 摄影/赵昂）