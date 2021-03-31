北京市城乡居民养老保险年缴费最低1000元

昨日，北京市人力资源社会保障局发布2021年城乡居民基本养老保险缴费标准。据了解，今年最低缴费标准与去年相同，为年缴费1000元，最高为年缴费9000元。缴费期限为今年4月1日起，一直延续至今年12月10日，在此期间，符合条件的参保人员均可办理参保、缴费手续。

其中，对选择最低缴费至2000元以下（不含2000元，以下类同）标准的，每人每年补贴60元；选择2000元至4000元以下标准的，每人每年补贴90元；选择4000元至6000元以下标准的，每人每年补贴120元；选择6000元至最高缴费标准的，每人每年补贴150元。

市人力资源社会保障局表示，城乡居民养老保险缴费方式包括三种。一是银行代扣缴费：每年4月至11月的每月15日、12月的7日，税务部门委托银行进行扣款，参保人在扣款前应保证账户余额充足。如遇法定节假日、双休日顺延1至2个工作日扣款，具体日期不再另行通知。

二是银行缴费方式。可到银行柜台进行缴费，税务部门联合北京农商银行、邮储银行、北京银行、农业银行、交通银行、招商银行开通银行柜台缴费业务。参保人需携带参保登记时使用的身份证件（代缴人需携带本人身份证件及参保人参保登记时使用的身份证件）于每年4月至11月的每月1日-14日、12月的1日-10日（工作日15点前），前往上述任一银行网点柜台办理缴费业务。12月的银行代扣日不能办理柜台缴费。也可在银行APP进行缴费。税务部门联合北京农商银行开通银行APP缴费业务。参保人可登录银行APP办理缴费业务，业务办理时间与银行柜台缴费时间一致。

三是网上缴费方式。每年4月至11月的每月1日-14日、12月的1日-10日（工作日15点前），参保人可登录国家税务总局北京市电子税务局（https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/）通过“我要办税-社保”办理缴费业务。12月的银行代扣日不能办理网上缴费。

据了解，截至2020年12月底，本市城乡居民养老保障的参保人数为200.41万人。目前享受待遇的有92.59万人，其中享受城乡居民基本养老保险待遇的有58.81万人，人均每月领取养老金902元；享受福利养老金的人数为33.78万人，人均每月领取养老金745元，本市已基本实现城乡居民“人人老有所养”的目标。（记者 解丽）