我国去年新增书店2488家

本报北京3月30日电 （记者张贺）30日，由中国书刊发行业协会和百道网主办的2021中国书店大会在北京举办，记者从会上获悉：2020年，尽管受到疫情影响，但我国实体书店仍保持了快速增长，新开实体书店4061家，数量远超关门书店数量，全国新增书店2488家。

百道网公布的《2020—2021中国实体书店产业报告》显示，2020年新开书店数量城市排名中，北京以639家新开书店位居榜首，西安、徐州、南京、连云港、哈尔滨、南通、上海、重庆跻身前10名。新开书店以新华书店和民营品牌连锁书店为主。

实体书店数量的增长离不开各地政府的扶持。在百道网调研的296家实体书店中，20%的书店享受到税费减免，18%的书店享受到房租补贴，7%的书店通过政府采购服务获得支持。实体书店也在积极创新，通过创新服务增强发展后劲。不少书店通过直播、短视频等方式推介图书、举办线上活动、召集会员，或通过与政府、企业等合作开拓市场。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 12 版）