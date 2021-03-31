在抗疫大战中激扬青春风采

在祖国和人民需要的地方，年轻的身影一直在行动，青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花

春和景明，万物竞发。迎着和煦的春风，各高校的大学生陆续返回校园，开启新学期的学习。在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延的背景下，这样的场景实属不易。在这场惊心动魄的抗疫大战、艰苦卓绝的历史大考中，青年学生经受住了考验，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。

丹心寸意，皆为有情；和衷共济，以报家国。爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人的立德之源、立功之本。一次与疫情的较量，也是对青年学生家国情怀的一次洗礼与升华。面对突如其来的疫情，很多高校都作出了延期返校、线上开课的安排。广大青年学生以抗疫大局为重，严格遵守学校和所在地区的疫情防控要求，克服各种困难，迅速调整学习、生活状态，守望相助、共克时艰。主动将个人“小我”融入国家和民族“大我”之中，正是青年学生在抗疫大战中对爱国主义精神具体的、现实的诠释。

习近平总书记在给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信中指出：“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”对广大青年来说，与时代同步伐、与人民共命运，才能更好实现人生价值、升华人生境界。疫情防控中，不少青年学生同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死。他们有的在医疗救治第一线奉献付出，有的在社区、校园参与志愿服务，有的发挥专业所长普及科学理念，有的积极奔走募捐物资……在祖国和人民需要的地方，年轻的身影一直在行动。

“艰难困苦，玉汝于成。”青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。在疫情防控斗争中，青年学生潜心投入知识学习和科研攻关，打牢知识基础，提升综合素质，紧跟世界学术科技前沿。越来越多的青年学子认识到，只有在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领，不惧风雨、勇挑重担，才能让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

疫情防控成果举世瞩目，新的生活学习正在有条不紊地展开。经此一役，青年学生更加全面深刻地感受到和理解了中国特色社会主义制度的显著优势，更加坚定了道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。只要青年都勇挑重担、勇克难关、勇斗风险，国家发展和社会进步就会充满活力、充满后劲、充满希望。

回首过去一年，青年一代不怕苦、不畏难、不惧牺牲，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望。面向未来，青年学生更是重任在肩，时不我待。激荡爱国之情、厚植人民情怀、发扬拼搏精神，青年学生一定能不断进步、成长成才，用青春和汗水为全面建设社会主义现代化国家注入强大动力。

（作者为北京大学新闻与传播学院党委副书记）

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 05 版）