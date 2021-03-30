北京铁路清明预计发送旅客386万人

昨天，中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京局集团公司）清明小长假铁路运输方案出炉。今年清明小长假铁路旅客运输期限自4月2日起至5日止，共计4天。期间，北京局集团公司预计将发送旅客386万人，4月3日为高峰日，预计发送旅客115万人。

据介绍，清明假期，客流主要以探亲旅游、踏青祭扫等中短途客流为主，北京局集团公司在假日期间计划增开旅客列车46对，其中跨区域长途旅客列车9对，京津冀区域中短途旅客列车37对。针对清明假期跨区域长途客流出行方向和特点，北京局集团公司将分别增开北京至赤峰、沈阳、通辽、合肥等方向列车。在此基础上，京沪高铁、京广高铁、津保铁路、石济高铁、石太客专等线路的上海、西安、南宁、福州、南宁、宁波、太原等方向图定列车将采取动车组重联方式增加运力。同时，为进一步满足人民群众差异化、个性化出行需求，京广高铁还将继续开行北京西～深圳北D901/2次、D903/4次、D909/10次、D927/8次；北京西～珠海D923/4次；北京西～湛江西D921/2次；北京西～昆明南D939/30/40次高铁动卧列车。

针对清明假期，京津冀区域内探亲旅游、踏青祭扫等中短途客流出行需求，北京局集团公司计划增加承德南、秦皇岛、北戴河、唐山、清河城、张家口、石家庄、邯郸、涞源等方向区域中短途旅客列车。在此基础上，京津城际根据客流需求增开高峰时段列车运行，在4月2日将实行129对运行图，满足京津间旅客出行最高峰需求。北京至延庆S2线，逢周五、六日、一，每日开行S201/2次、S203/4次、S205/6次、S207/8次、S251/2次、S253/4次、S287/8次7对列车。天津至蓟州津蓟线计划每日安排9对列车开行，最大限度满足区域内人民群众假期到八达岭、秦皇岛、盘山、十渡、野三坡、百里峡、宝坻、蓟州等周边景区景点休闲旅游、踏青祭扫出行需求。（记者 王薇）