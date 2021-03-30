2020年9月22日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的重要讲话中指出：“中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。”

中国国务委员兼外交部长王毅3月7日表示，中国已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。

2月1日

中国首批对外援助新冠疫苗抵达巴基斯坦，2月7日，中国人民解放军向巴基斯坦军队提供的一批新冠疫苗交付巴方。3月17日，中国援助的第二批新冠疫苗运抵伊斯兰堡。

2月7日

中国援助柬埔寨的首批新冠疫苗运抵金边，其中包括中国军队向柬埔寨王家军提供的疫苗。

2月8日

中国政府援助老挝的新冠疫苗运抵老挝首都万象。

2月9日

文莱政府接收中国援助的一批新冠疫苗。

2月10日

中国政府援助赤道几内亚的一批新冠疫苗运抵赤道几内亚首都马拉博。

2月15日

中国政府援助的新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷。第二批新冠疫苗于3月16日运抵哈拉雷。

2月19日

中国政府援助白俄罗斯的新冠疫苗运抵白俄罗斯首都明斯克。

2月22日

中国政府和中国人民解放军援助的新冠疫苗运抵蒙古国首都乌兰巴托。

2月23日

中国援助埃及的首批新冠疫苗运抵开罗，援助阿盟秘书处的新冠疫苗也同机抵达。3月22日，中方向埃及移交第二批援埃新冠疫苗。

2月24日

中国政府援助的新冠疫苗运抵阿尔及利亚卜利达省。

由中国政府援赠的中国国药集团新冠疫苗运抵莫桑比克首都马普托。

2月25日

中国政府援助塞拉利昂政府的新冠疫苗运抵塞拉利昂首都弗里敦。

2月28日

中国政府援助菲律宾的首批新冠疫苗和中国军方向菲律宾军方捐赠的疫苗运抵菲律宾首都马尼拉。3月24日，中国援助的第二批科兴疫苗运抵马尼拉。

3月2日

中国政府援助圭亚那政府的一批新冠疫苗运抵圭亚那首都乔治敦。

中国援助伊拉克的首批国产新冠疫苗运抵伊拉克首都巴格达。

3月3日

中国政府援助多米尼克政府的国药集团新冠疫苗抵达多米尼克首都罗索。

中国援助黑山新冠疫苗运抵黑山首都波德戈里察。

中国政府援助几内亚政府新冠疫苗运抵几内亚首都科纳克里。

3月10日

中国政府援助刚果（布）的国药集团中国生物新冠疫苗运抵刚果（布）首都布拉柴维尔。

3月12日

中国政府援助加蓬的国药集团中国生物新冠疫苗运抵加蓬首都利伯维尔。

3月16日

中国政府援助纳米比亚的新冠疫苗经津巴布韦哈拉雷运抵纳米比亚温得和克国际机场。

3月17日

中国政府援助多米尼加的国药集团新冠疫苗和注射器运抵多米尼加首都圣多明各。

中国援科摩罗短期抗疫医疗队及援助的新冠疫苗和抗疫医疗物资抵达科摩罗首都莫罗尼。

3月18日

中国政府援助吉布提政府的新冠疫苗运抵吉布提昂布利国际机场。

3月19日

中国政府援助吉尔吉斯斯坦政府新冠疫苗运抵吉尔吉斯斯坦首都比什凯克。

3月21日

中国援助及贝宁政府采购的中国科兴新冠疫苗运抵贝宁经济首都科托努。

中国政府援助尼日尔政府的新冠疫苗运抵尼日尔首都尼亚美。

3月24日

中国政府援助毛里塔尼亚政府的新冠疫苗和一批呼吸机运抵毛里塔尼亚首都努瓦克肖特。

中国政府援助马尔代夫的首批新冠疫苗及部分防疫物资运抵马尔代夫首都马累。

3月25日

中国援助安哥拉的新冠疫苗运抵安哥拉首都罗安达。

中国援助的一批新冠疫苗运抵突尼斯迦太基国际机场。

3月26日

中国政府和中国人民解放军向苏丹过渡政府和军方无偿援助的一批新冠肺炎疫苗运抵苏丹首都喀土穆。

（据新华社消息）

高 乔 孙新源整理