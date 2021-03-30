关注智慧城市建设：用上智能技术 优化民生服务

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优化民生服务是智慧城市建设的重要一环。随着智能服务在就医、养老、教育等领域逐步普及，不少百姓受益。就医挂号不用排队、看病费用一键付清；老年人健康状况实时监测、电子护理方便随时查阅；学生学习情况能形成数据报告，方便教师因材施教，还有多地课堂实时互动、教育资源同步共享……

更便捷——

就医挂号不排队

看病费用一键付

“一键挂号，一键付费，再也不用排长队。”去年12月9日，在海口市人民医院，72岁的海口市民陈先生，用手机扫码支付了108元，拿到了30支胰岛素注射剂。

陈先生患有高血压、糖尿病等慢性病，每月初都需要到医院挂号取药。以前，陈先生得早早到医院排队挂号，拿着医生开的处方单，又得到医院的“医保审核结算”窗口排队审核，然后再到缴费处排队交费，最后再到药房取药。“一来二去，怎么都得折腾一上午。”

为陈先生解忧的还是背后一朵朵智慧“信息云”。第一朵“云”是“椰城市民云”。通过这个APP的专门板块“医疗健康”，陈先生可以实时了解全市每家医院的预约情况、平均就诊时间、剩余的号源、科室床位情况等，根据自己的需求选择医院就诊。挂号预约后，按约定时间就医即可，而且在APP上就能实时查询就诊报告及诊疗记录。

第二朵“云”是海口市人民医院信息管理处专门针对慢病患者就医的流程改造。为了减少医院门诊人群聚集排队，信息管理处打通了医生电子处方和医保报销系统的连接，实现慢病药品线上支付。在医生开的处方单上，有一个二维码，扫码后，手机上会清晰地显示出自动列入慢病药品的自费部分和医保报销部分，一目了然。“系统能精准识别出符合医保报销规定的慢病患者，省去了一单单慢病药品的医保审核环节。”信息管理处工作人员曾凡说。

眼下，海口市人民医院正在建设“5G+VR”探视，目前两台设备已经到位，将安装在呼吸重症科，“家属探视重症病人，在病房外通过穿戴VR设备，就可以实现隔离探视。”信息管理处负责人陈小恩表示，甚至以后家属可以租用VR设备，在有5G基站的地方就可以实现远程VR探视。

不仅如此，在偏远的乡镇，农村居民同样能享受到“信息云”带来的便利。龙华区新坡镇卫生院的智慧小屋设有健康亭，老百姓刷身份证就能免费自助进行身高体重、血糖血压、心电、血氧等方面的测量。同时，该卫生院还搭建了海口市骨科和糖尿病医院影像、心电中心，发展远程医疗。

更及时——

老人健康有监测

电子护理方便查

“收到预警，9202房间周桂英老人离床超过15分钟还没回去！”2月23日凌晨2点45分，长沙市雨花区社会福利中心护理人员赵菊阳手机上的智能看护系统，出现了一条预警信息。她急忙赶往房间查看，发现周桂英老人已经倒在浴室门口的地板上，虽然意识仍清醒，但始终爬不起来。

赵菊阳确认老人基本没有大碍后，慢慢将老人扶回床上。这时，养老院的医护人员也已经赶到，对老人进行了基本体检，发现老人血压较高后，及时进行了医疗处置。“虽然没有大碍，但是老人最怕冬天突然摔倒，离床预警真的帮了大忙。”赵菊阳说。

“这种戴在心脏部位的智能睡眠监测带，不仅可以实时监测老人的睡眠质量、查看心跳和血压等指标，还有离床监测功能。我们把预警时间设定为15分钟，使用一年多来，已经多次成功预警。”雨花区社会福利中心院长张兰说，根据中心目前的人员配备，护理人员对失能老人每隔一小时巡查一次，对自理老人的巡查时间间隔为两小时。“这个密度在同类养老院中已处于较高水平，但是毕竟还有不足，智能化设备的应用正好可以进一步弥补巡查间隙的漏洞。”

除了智能睡眠监测带，养老院还为老人配备了健康手环。“基础功能是心率、活动量等数据，这些都可以传送到后台供管理人员参考。如果愿意额外再付些钱，手环还可以解锁更多监测功能，并接入后台专家库，医生可以进一步为老人提供健康建议。”张兰说，因为使用成本原因，进阶功能的普及率还比较低，但后续随着应用范围的扩大，成本还会进一步降低，普及率有望得到进一步提升。

走在社会福利中心的走廊，每个自理老人的病房门口，都比过去多了一个电子屏幕。护理人员每次进行护理后，都在这一屏幕上进行记录，屏幕成了电子护理手册。电子护理手册解决了过去纸质记录本的记录难以查询、调阅，也难以和病人家属进行信息共享的问题。

更均衡——

学习效果有报告

教育资源能共享

“请同学们拿出iPad，我们进行本课过关测试。”不一会儿，5道类型各异、难度不同的选择题被推送到同学们的平板电脑上。“两分钟过去了，现在我们一起来看看大家的作答情况。”很快，学生的答案分析结果出来了，显示第三题错误率较高，老师马上分析原因，重点讲解，接着还根据学生的不同学习情况，有针对性地布置不同难度的课后练习。这是广州市白云区方圆实验小学智慧课堂的一幕：通过查看学生的学习情况、课堂练习情况以及课后作业情况等数据报告，教师可以调整课堂教学策略，实现因材施教。

白云区从2018年起，按照“研究一代、示范一代、应用一代、普及一代”的创新引领，整体推进智慧校园建设，智慧教学已进入新常态，智慧课堂开班数超400个。“精准化教学使学生的学习效率和教师的教学效益都得到极大提升，各项成绩不断取得新的突破，中考、高考成绩提升效果明显。”白云区教育局相关负责人表示。

“下面有请远端的同学把作品拍下来，分享到屏幕上，我们来比一比两边的同学谁的作品更有创意，好不好？”在白云区平沙培英学校的课堂上，通过常态化录播设备，平沙培英学校的学生能够和贵州平塘县塘边中学的学生进行互动教学，他们不仅能够在屏幕里看到彼此，还可以在教学一体机上同享一份课件、同做一个实验、同玩一个游戏，在交流与互动中碰撞思想、收获快乐。这种方式，不仅调动了两地孩子的学习热情，也将优质的教育资源传递得更远，大大延伸了教育的时空。

2020年9月，白云区部署建设“三个课堂”应用管理平台，一个月时间，全区已有169所学校开通，加入教师1.1万人。通过多维度的互动，将单一的音视频互动融入了更多维度的教学元素，将优质资源辐射至广东清远、贵州等地，通过名校课堂、名师课堂和专递课堂的开展，形成了多区域、跨校区和各学科智慧教研的新常态，逐步促进区域教育均衡。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 13 版）