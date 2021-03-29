“首针”开打！上海启动外籍人士新冠疫苗预约接种

新华社上海3月29日电（记者袁全、王默玲）“我们非常信赖中国的防疫政策和中国生产的疫苗。”3月29日，上海市根据“知情、自愿、自费、风险自担”原则，全面启动在沪外籍人士新冠疫苗预约接种。来自法国的伟书杰和他太太第一时间预约成功，成为首批完成国产疫苗接种的在沪外籍人士。

据悉，自愿接种的在沪外籍人士可通过“健康云”App在线预约登记疫苗接种，预约成功后凭短信确认通知在指定时间、地点，携带中华人民共和国外国人永久居留身份证或护照及有效停居留证件前往。

伟书杰到达接种点后，向护士展示了自己的预约信息，按程序签署知情同意书、免责承诺书等。“接种疫苗的过程非常专业，接种前会有专业的医生询问身体情况，告知接种疫苗的注意事项等；接种后会被安排在留观点等候30分钟，观察是否有不良反应。”伟书杰说，“中国医护人员的英语也很棒，回去就动员身边的外籍同事朋友们报名预约起来。”

上海市疾控中心发布的信息显示，上海目前使用的是国产新冠病毒灭活疫苗，全程需接种两剂。已参加上海市社会保障医疗保险的外籍人士，享受与其他参保中国公民同等待遇。未参保的外籍人士，自费接种疫苗，费用为每剂100元。