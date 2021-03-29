新华社北京3月29日电 题：接种破亿后，官方再发疫苗接种技术指南

新华社记者陈席元、王琳琳

29日，在全国新冠疫苗接种破亿不久，国家卫健委官网发布了《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，分外及时。

早在今年1月7日，国家卫健委、中国疾控中心就曾联合发布《新冠病毒疫苗接种问答》之“30问”。此次再发技术指南，增补了最新研究实践总结，特别是明确了迟种如何补种、能否与其他疫苗同时接种、不同疫苗产品能否替换、有哪些接种禁忌等问题，并专门对60岁及以上人群、18岁以下人群、慢性病人群、育龄期和哺乳期女性、免疫功能受损人群和既往新冠患者或感染者给出接种建议。

迟种如何补种？不同疫苗能否相互替代？

目前，我国已有5个新冠病毒疫苗批准附条件上市或紧急使用，其中3个是灭活疫苗，需要接种2剂。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，根据《指南》要求，2剂之间的接种间隔大于等于3周，第2剂在8周内尽早完成接种。

但如果未能按时接种，或者第2剂所用疫苗的生产企业与第1剂不同，怎么办？

对此，《指南》建议用同一个疫苗产品完成接种，如遇受种者异地接种等特殊情况，无法用同一个疫苗产品完成接种时，可采用相同种类的其他生产企业的疫苗产品完成接种；如果未能按照程序完成接种，建议尽早补种，免疫程序无需重新开始，补种完成相应剂次即可。

《指南》还提出，对于在14天内完成2剂新冠病毒灭活疫苗接种者，在第2剂接种3周后要尽早补种1剂灭活疫苗；对在14至21天完成2剂新冠病毒灭活疫苗接种的，无需补种。

“现在全国各地都有新冠病毒疫苗接种点，希望大家把特殊情况向接种点说明，及时接种第二针疫苗。”王华庆说。

60岁及以上人群和18岁以下群体何时能接种？

《指南》明确，新冠病毒疫苗的适用对象为18周岁及以上人群，暂不推荐18岁以下人群接种。

国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，目前，北京、上海等地区按照国家统一部署，在充分评估接种对象的健康状况和被感染风险的前提下，已经为一些有接种意愿，而且身体基础状况比较好的60岁及以上老年人群和慢性病患者接种新冠病毒疫苗。

“下一步我们将结合疫苗在大规模人群中的使用效果，积极稳妥地推进60岁及以上人群和慢性病患者的疫苗接种工作。”吴良有说。

“按我们国家的免疫策略，现阶段主要是18至59岁人群和有需要且身体健康的60岁及以上老年人群。关于18岁以下的人群，现在还没有比较系统的Ⅲ期临床数据。”王华庆表示，随着研究的不断深入，后续会得到相关数据，“国家整体是有考虑的，基于疫情防控的需要和临床数据，会不断完善接种策略，也包括新生儿人群。”

健康人群肩负责任，专家呼吁应接尽接、应接早接

王华庆表示，接种疫苗的作用是预防发病、预防重症、阻断疾病流行，让大多数人的健康得到保证。“绝大多数人都是易感者，从这个角度来说，接种疫苗是最有效的防控措施，要形成免疫屏障才能发挥最大作用，所以大家都应该去接种疫苗。接种的人越多，建立的免疫屏障越牢固；接种得越快，越早一天形成免疫屏障。”王华庆说。

“社会中有一部分人群存在各类过敏症状，或是体弱、基础性疾病多，他们不能接种。只有其他大多数人承担起责任，把免疫屏障建立起来，才可以保证这些不接种的人群也安全。”中国疾控中心研究员、世界卫生组织疫苗研发委员会顾问邵一鸣说。

王华庆表示，目前国家要求有序、分步接种，只要符合接种条件的人群都应该接种，这样既保护了自己身体健康，也保护了家人和周围的人，希望大家共同努力，早一天把免疫屏障建立起来。