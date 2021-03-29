北京大兴区初步建立免疫屏障

截至3月27日上午9时50分，北京大兴区累计接种新冠疫苗80.8万人，其中完整接种两剂次46.1万，60岁以上老人接种4.72万，累计接种剂次126.9万，疫苗接种覆盖率在全市率先达到80%，大兴区新冠免疫屏障初步建立。

大兴区坚决落实市委、市政府疫苗接种“先行先试区”的战略部署，举全区之力，聚全区之智，将疫苗接种作为“首要民生工程”，立足早启动，坚持高标准，创新出台奖励机制，不断完善服务措施，持续强化组织宣传，立标树典、精准动员，在全区迅速掀起“人人接种 人人尽责”的良好社会氛围。其中，临空经济区、生物医药产业基地等重点区域更是实现了疫苗接种全覆盖。

大兴区将继续秉承对人民健康高度负责的态度，持续推动将疫苗接种与疫情防控、复工复产有机结合，加快完成新返京人员、高校师生疫苗接种，全力实现重点人群疫苗接种“动态清零”，为构建“健康新大兴 安全新国门”筑紧筑牢健康免疫屏障。（记者孙乐琪）