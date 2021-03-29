北京首家互联网医院获批

近日，北京协和医院互联网医院通过北京市卫生健康委审核，成为北京市首家获批的互联网医院。据悉，该互联网医院可为部分常见病、慢性病患者提供复诊服务，目前开通了心内科、内分泌科、皮肤科等19个科室，支持在院病历调阅、在线问诊，检查检验、处方开具等功能。北京市医保患者可在线进行互联网复诊费的脱卡直接支付。

据了解，北京市积极支持互联网医疗服务健康发展，先后出台多项政策，明确了北京市互联网诊疗服务、互联网医院的许可流程及管理。北京市卫生健康委还会同市医保局积极研究完善配套政策，将互联网复诊项目纳入该市基本医疗保险的支付范畴，促进互联网医疗服务的全面落地。此外，北京市卫生健康委积极推进市互联网医疗服务监管平台建设。目前，监管平台已初步建成，具备接入互联网医院并进行实时监管的功能，已有8家试点医院接入监管平台并上传真实数据，实现了实时监管。

截至目前，北京市已有108家医疗机构通过自建或与第三方企业合作建设的方式登记互联网诊疗服务项目，开展互联网诊疗服务，其中三级医院50家、二级医院15家、一级医院18家、诊所16家、社区卫生服务中心9家。（记者崔芳 特约记者姚铁男 姚秀军）