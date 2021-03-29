新冠病毒灭活疫苗接种48小时后可献血

近日，国家卫生健康委办公厅、中央军委后勤保障部卫生局联合发布《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》。《指引》特别对接种新冠病毒疫苗后的献血时间进行了规定，将接种新冠病毒疫苗后献血间隔调整为“新冠病毒灭活疫苗接种者，疫苗接种48小时后可献血；接受其他类型新冠病毒疫苗接种者（不包括减毒活疫苗），疫苗接种当日起，14天后可献血”。《指引》还强调，新冠病毒感染者治愈后6个月内不可捐献全血和血小板。

《指引》明确，如献血者出现体温≥37.3℃，工作人员应当告知献血者暂缓献血，安排其离开征询现场，并提醒献血者及时到指定发热门诊就医。为加强献血前教育与征询，在原有健康征询的基础上，增加《新冠肺炎相关健康状况征询表》，了解献血者新冠肺炎相关健康状况，甄别献血者是否有中高风险地区旅居史、接触史或生活史等，以建议是否暂缓献血。

《指引》指出，血站应当书面告知献血者，如献血后出现新冠病毒感染相关症状时，须及时回告血站，所告知的事项应当提前告知献血者，并请其签名确认知情同意。血站应当有专门部门负责接受献血者回告，接到回告后应当做好记录并及时处理。（记者姚常房）