退休人员养老金将实现17年连涨

国务院近日印发《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》，指明44项重点工作的分工责任及完成时限。其中，6项社保相关政策明确了时间安排。

退休人员养老金涨多少？

2021年政府工作报告提出，提高退休人员基本养老金。《意见》明确，4月底前出台相关政策。

2020年养老金发放水平提高，让1.2亿人得到了实惠。今年继续上调退休人员待遇，养老金将实现连续17年上涨。

据人社部相关负责人介绍，中央财政对养老基金的补助力度还在持续加大。养老金累计结余4.7万亿元，预计2021年养老基金收支相抵后略有结余，未来养老金发放有保障。

个人养老金制度啥样？

政府工作报告提出，规范发展第三支柱养老保险。对于这项工作，《意见》要求，9月底前出台相关政策。

第三支柱养老保险，包括国家税收等政策支持的个人养老金和市场化的个人商业养老金融业务两部分。

关于个人养老金制度，人社部相关负责人表示，总的考虑是以账户制为基础、个人自愿参加、国家财政从税收上给予支持、资金市场化投资运营。

新业态职业伤害怎么保障？

对于政府工作报告提出，“支持和规范发展新就业形态，加快推进职业伤害保障试点”，《意见》要求6月底前出台相关政策。

互联网平台经济催生大量新型就业岗位，同时去雇主化、劳动关系灵活化的特征，也使得外卖骑手等新业态从业者无法获得现行工伤保险制度的保障。

人社部此前在接受记者采访时表示，目前已经初步形成了新就业形态人员职业伤害保障模式的思路。

据相关专家介绍，试点拟从外卖、网约车、即时递送三类行业入手，接下来政策将明确具体的筹资方式、保障情形、待遇项目以及对应的待遇标准等。

推动放开就业地参保户籍限制

按照政府工作报告部署，今年要推动放开在就业地参加社会保险的户籍限制。《意见》明确，9月底前出台相关政策。

“主要是部分一线超大城市的养老、医疗等社会保障水平比较高，如果完全放开参保户籍限制，将给当地带来较大财政支出压力。今年继续对灵活就业人员给予社保补贴,同时推动放开参保的户籍限制，将成为稳就业、保民生的重要举措。”业内专家说。

居民医保人均补助增30元

根据政府工作报告安排，居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再增加30元和5元。《意见》要求，此项工作5月底前出台相关政策。

按此计算，城乡居民医保人均财政补助标准上调后将达到每人每年580元，同步提高个人缴费标准40元，达到每人每年320元；基本公共卫生服务经费人均财政补助标准上调后将达到每人每年79元。

医疗费用跨省直接结算全覆盖

政府工作报告提出，到明年年底前每个县至少要确定1家定点医疗机构，提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算。《意见》安排，这项工作2022年12月底前完成。

今年2月，我国新增15个省区作为普通门诊费用(不含门诊慢特病)跨省直接结算试点。目前全国已有27个省份开展门诊费用跨省直接结算试运行。

新华社记者 姜琳 彭韵佳

（据新华社北京3月28日电）