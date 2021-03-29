北京西城区新冠疫苗 累计接种超百万剂

针对60岁以上人群开通绿色通道、增设无障碍设施、优化接种预约程序；开展24小时电话咨询服务，将咨询台搬进社区、小区、商圈，让广大群众就近享受咨询、预约登记……昨日，北京青年报记者从西城区了解到，自1月1日启动接种新冠疫苗工作以来，截至昨日15时，全区累计接种新冠疫苗100.74万剂，其中60岁以上接种4.5万剂。

60岁以上人群接种4.5万剂

昨日，在西城第一文化馆接种点，北青报记者看到，经过预约的群众正有序进行接种。新街口街道富国里社区87岁的刘智忠大爷通过绿色通道，很快就来到登记台前，经过一番询问，来到接种室，进行第二针疫苗的接种。这位有着60年党龄的老党员，在听说自己恰好成为西城区100万剂新冠疫苗的接种者时很激动：“我打第一针疫苗时就是自己积极要求的，第一针疫苗后也没有什么不良反应。我就在锻炼时鼓动我那些老伙计，宣传打疫苗的好处，现身说法地让他们不要有顾虑。”刘大爷表示，在他的说服下，有好几个老邻居也纷纷预约接种新冠疫苗。

西城区卫健委主任陈新介绍，截至昨日15时，西城区累计接种新冠疫苗100.74万剂，其中60岁以上人群接种4.5万剂。同时，为确保城市平稳运行，给市民提供一个安全、放心、舒适的游览、出行环境，西城园林市政一线作业人员接种率实现100%。

设置22个固定疫苗接种点

北青报记者了解到，自1月1日启动接种新冠疫苗工作以来，西城区践行红墙意识，履行责任担当，全区上下齐心协力，细化措施，全面动员，扎实开展宣传、讲解和组织服务工作。

陈新介绍，在推进疫苗接种中，全区各街道、各社区开展“三扫”行动，扫街、扫楼、扫户，逐院、逐户挖掘未接种人群，以单位、楼宇、社区为单元开展地毯式摸排，建立基础台账，尤其是对和老百姓密切相关的“七小”门店、餐饮单位逐个建立台账，推动实现应接尽接。“为了方便辖区符合疫苗接种条件有意愿接种的居民，目前，西城区已设置了22个固定疫苗接种点，采取一个区级大型集中接种点，15个街道就近接种点和若干临时接种点的1+15X+N的模式，为居民接种提供就近便利服务”。

全员接种单位可优先评优

北青报记者在接种点注意到，新街口派出所的一位民警守卫在疫苗储藏间门口，“为了确保疫苗的安全，我们24小时分两班进行值守。每日领到疫苗后，会立即放入专门的冰箱中。”据介绍，疫苗存放的温度要保持在2℃至8℃，同时与疾控中心进行联网，一旦温度不够就会自动报警。

西城区相关负责人还表示，对于积极宣传、落实疫苗接种工作，且所属人员达到全员接种的网络餐饮服务第三方平台、餐饮企业（含酒吧）、食品生产企业、大型商场、批发市场、社区菜市场、超市、便利店等，在评选先进单位、十佳品牌等相关称号、申请商业发展资金、遴选政府采购协议相关供应商等方面予以优先考虑，在同等条件下排序优先。

此外，除对辖区内商务楼宇张贴“绿、黄、红”差别化标识，还将开展促消费活动，鼓励市民参与疫苗接种。（记者 解丽）

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海淀新冠疫苗单日接种量突破10万

作为高校最密集的海淀区，目前已全面进入首都高校新冠疫苗接种期。北京青年报记者从海淀区获悉，截至昨日15时25分，海淀区单日疫苗接种量已突破10万支，累计接种超225万支。

据了解，结合高校近期集中开学后的学生学习生活时间安排，3月27日、28日，海淀区按照“学校不出校”的原则，通过14个街道组织上门接种队伍上门服务的方式，在辖区内对北京大学等19个高校集中开展疫苗接种。

目前，海淀区各接种点正在安全有序推进新冠疫苗接种工作，截至昨日15时25分，海淀区累计接种超225万支，其中第一剂超139万支，第二剂超86万支。（记者 王斌）