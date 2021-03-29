今年清明节应过出独特的历史感

3月23日，国内三大在线旅游平台去年经营状况已全部揭晓——在全球旅游业饱受新冠肺炎疫情冲击的背景下，我国旅游业复苏速度跑赢全球受益于中国防控疫情得力，国内在线旅游企业2020年业绩表现“跑赢全球大盘”。据《经济日报》报道，今年清明节中长线游和跨省游增势显著，全国酒店异地订单占比增幅明显。业内人士预计，清明节将迎来今年跨省游的首次高峰。

通过这些数据，可以解读出今年清明节的一些不同特点。比如，疫情冲击、旅游复苏等说法，是将今年与平常年份区别对待、强调了受疫情影响的特殊性。再如，旅游业“跑赢全球大盘”等说法，是通过国家之间的对比，凸显出我国抗疫取得的独特成效。

出于防疫需要，近期多地围绕清明节推出了很多与以前不一样的措施，比如错峰出行、限流、预约等。今年清明节有望迎来出行高峰，同时也希望能维护好出行秩序。去年清明节因受疫情影响所以出台了相关防护措施，而且因为去年清明节时疫情走势还不太明朗，所以大家都很慎重，今年情况大不相同，受新冠病毒疫苗广泛接种等积极因素的影响，老百姓明显信心倍增，再加上一年的防疫措施较为娴熟，所以今年的清明小假期一定会很有秩序。

今年清明节与疫情发生前的清明节也会很不同，由于具有独一无二的特殊性，今年清明节理应过出独特的历史感。疫情形势处于柳暗花明的十字路口，这种特殊形势既提振人心，也不失为一种警示，它告诫我们，清明节旅游虽然呈现一波热潮，但外出时防疫防控仍不可掉以轻心。

过出独特的历史感，更应该体现对先祖的独特告慰。假如这波疫情放在国力不够强盛、科技不够发达、社会应对能力不高的过去，在国内很可能会引发一次大规模流行。现在我们将疫情控制得很好，原因是多方面的，无论是综合国力今非昔比，还是全民动员能力大幅提升，以及把个人健康放在首位的人本思想等，都足以告慰先祖，成为这个清明节的特有祭词。

过出独特历史感，还应放眼未来，承担起这个时期独特的历史责任。此次疫情具有很强的破坏力，但也给提升疫情应对能力提供了契机。从社会层面来看，健全疫情应对措施、完成疫情应对体系，方能为未来可能再次出现的类似疫情做好准备。从个人层面来看，疫情期间养成的良好生活习惯值得长期保留，否则，我们就是用短视的眼光来看待这次疫情，没有将它放在历史的高度。

清明慎终追远不仅仅是为了怀念，更是为了拥有更加美好的未来。因此，过出独特的历史感，更应思考疫情带给社会的深刻影响，并将抗疫智慧留存并发扬光大，以便将来想起今年的清明节，都能记得其独特的氛围和特殊的意义。