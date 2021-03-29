让疫苗接种和临床用血形成爱的循环

接种新冠病毒疫苗后多久可以献血？近日，国家卫生健康委办公厅和中央军委后勤保障部卫生局联合印发《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》，明确接种新冠病毒灭活疫苗48小时后可献血。据新华社报道，基于我国疫苗接种工作目前有序推进，接种人数稳步增加，安全性得到有效验证，本着稳妥推进的原则，经有关专家充分讨论，参考现行《献血者健康检查要求》和国际做法，作出这次调整。

2020年11月13日，相关部门发布过《关于印发血站秋冬季新冠肺炎疫情防控工作指引的通知》，此次发布的《指引》在题目上将“秋冬季”改成“常态化”，在内容上删除了“接受新冠病毒疫苗接种的献血者，暂缓献血28天”这条建议，改为“新冠病毒灭活疫苗接种者，疫苗接种48小时后可献血；接受其他类型新冠病毒疫苗接种者（不包括减毒活疫苗），疫苗接种当日起，14天后可献血”。这一改变，将对下一步疫苗接种和临床用血保障产生积极而深远的影响。

我国前期广泛接种的新冠病毒疫苗为灭活疫苗，和现有其他新冠病毒疫苗一样，为附条件上市的疫苗，在上市早期，由于存在一些不确定因素，理应保持适度谨慎，“暂缓献血28天”这条建议，既是对献血者和受血者的爱护，又是为了尽量让疫苗上市后的科研免受外因干扰。

如今，我国新冠病毒灭活疫苗已在国内外大量接种，接种后的大量数据足以证实国产新冠病毒灭活疫苗的安全性与有效性，该疫苗接种48小时后可献血，是基于事实得出的科学结论，而其他部分疫苗由于数据量还不足，接种后的献血仍需暂缓一段时间，也同样体现出对科学的尊重。

新冠病毒疫苗接种与临床用血保障，一度被认为是一对难以兼顾的矛盾。一方面，新冠疫苗必须加速接种，且接种安全和用血安全都要得到保障，接种后何时可以献血，没有确切答案。另一方面，很多患者等着用血，他们的病情拖不起。要想兼顾好两者，除了需要科学制定接种和采供血计划外，还应及时调整相关政策，新冠病毒灭活疫苗接种48小时后可献血，正是通过科学论证得出结论后对民众献血进行的及时引导。

这样的安排体现出了多层善意。除了可为急需用血的患者解除后顾之忧外，接种者同样能够感受到阵阵暖意。疫苗免费、接种现场急救人员驻守、救护车值班、二级以上综合医院设救治绿色通道、后续信息收集和随访等，这些做法无不让接种者感受到尊重、有安全感，这样的关心和爱护，势必激励他们通过响应献血号召等方式来回馈社会。

爱具有穿透力，能够循环并增量传递。疫情期间，多地采供血量较往年不降反升，就是典型的例证。新冠疫苗接种不仅不会影响患者用血，反而有望进一步激发社会的献血热情，让接种与临床用血、防疫与日常诊疗能够相互促进。