中马疫苗合作进入快车道

2月27日，首批中国科兴公司新冠疫苗半成品运抵马来西亚吉隆坡国际机场。我和马来西亚国防部长萨布里，交通部长魏家祥，外交部长希沙姆丁，科学、工艺和创新部长哈伊里共同出席交接仪式。这不仅标志着中马疫苗合作成功落地，也是两国携手抗疫、共克时艰的重要里程碑。

中马是守望相助的好邻居、好伙伴，是以心相交的好朋友、好兄弟。两国政治高度互信，经贸紧密相连，人民相知相亲。面对突如其来的新冠肺炎疫情，双方相互驰援、共克时艰，以实际行动诠释了马来谚语“遇山一起爬，遇沟一起跨”的深情厚谊。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，马来西亚疫情形势仍较为严峻。在此背景下，采购疫苗特别是安全有效的中国疫苗，成为马来西亚早日战胜疫情的曙光，更是马来西亚政府和人民的热切期盼。

去年5月，习近平主席向世界庄严宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。去年10月，国务委员兼外长王毅访问马来西亚，双方就开展疫苗研发、生产、采购等全方位合作达成共识。去年11月，两国政府正式签署《中华人民共和国政府与马来西亚政府关于疫苗开发和可及性的合作协定》。自此，中马疫苗合作多线并举，进入加速发展的快车道。

双方积极开展三期临床试验。在中国医学科学院医学生物学研究所同马来西亚卫生部联合开展的临床试验中，有9家医院参加。当地民众踊跃报名，分享参与试验的真实感受。近期，深圳康泰公司同马来西亚永大集团正式签署了疫苗三期临床试验协议。

双方企业疫苗采购合作不断深入。中国科兴公司将向马方提供1400万剂疫苗。康希诺公司将向马方提供350万剂疫苗。深圳康泰公司将同马方企业开展为期5年、每年不少于1000万剂疫苗的采购合作。

双方开展疫苗本土化生产合作。中国科兴公司向马方提供的疫苗大部分为半成品，将由马方在当地完成疫苗最终生产。这不仅有助于提高当地企业疫苗研发能力，也有利于更好实现中国疫苗的可及性和可担负性。

救灾恤邻，道也。中马疫苗合作得到马来西亚各界一致赞许和高度评价。总理穆希丁感谢中方的鼎力相助，称赞疫苗合作生动体现了两国兄弟情谊。哈伊里表示，马中两国政府间的沟通与合作至关重要，中国生产的疫苗顺利运抵马来西亚，将为马来西亚抗击疫情发挥重要作用。马来西亚医疗企业负责人认为，中国灭活疫苗技术成熟、安全有效。马来西亚民众纷纷表示，相信中国疫苗将帮助马来西亚尽快遏制疫情扩散，增进人民健康福祉。

大道之行，天下为公。当前，中马疫苗合作正如火如荼推进，成为中国同周边国家深化抗疫合作、发展友好关系的最佳缩影。面对世纪疫情和百年变局交织，世界各国休戚与共、命运相连，只有同舟共济、合作共赢才是人间正道。中国将继续秉持人类命运共同体理念，积极参与地区与国际合作，推动全球驱散疫情阴霾，为增进世界人民健康福祉、共建人类卫生健康共同体贡献中国智慧、中国力量。

（作者为中国驻马来西亚大使）

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 03 版）