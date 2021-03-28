两部门印发指引：新冠病毒灭活疫苗接种者48小时后可献血

人民网北京3月28日电 （记者杨迪）据国家卫健委官网消息，为贯彻落实新冠肺炎疫情常态化防控要求，指导血站做好常态化防控工作，国家卫生健康委办公厅、中央军委后勤保障部卫生局联合印发《关于印发血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引的通知》（以下简称《指引》），指导采供血机构切实做好常态化疫情防控工作，保障血站工作人员和献血者安全，实现血液安全供应。

《指引》按照常态化疫情防控要求，结合血站工作实际情况，从人员防护、工作场所清洁与消毒、医疗废弃物处理、献血者选择与管理、采供血流程、实验室检测等方面做出具体规定，涵盖个体防护用品佩戴、献血者征询、献血者回告、血液采集、制备、检测、储存、运输与供应等各个环节。其中，在献血者管理方面，为保障献血者安全，《指引》对接种新冠病毒疫苗后的献血时间进行规定。目前，我国疫苗接种工作有序推进，接种人数稳步增加，安全性得到有效验证。本着稳妥推进的原则，经有关专家充分讨论，参考现行《献血者健康检查要求》和国际做法，将接种新冠病毒疫苗后献血间隔调整为“新冠病毒灭活疫苗接种者，疫苗接种48小时后可献血；接受其他类型新冠病毒疫苗接种者（不包括减毒活疫苗），疫苗接种当日起，14天后可献血”。根据所接种疫苗的类型不同规定不同的献血间隔时间，是长期以来国际通行的做法，其目的是最大程度的保障献血者安全和血液安全。我国目前执行的《献血者健康检查要求》也对此有明确的规定。同时，参考《献血者健康检查要求》，结合新冠病毒感染者的实际情况，《指引》还规定新冠病毒感染者治愈后6个月内不可捐献全血和血小板。

此外，《指引》还要求血站告知献血者，在其献血后如发现自己捐献的血液存在安全风险时，应第一时间将有关信息通知血站，以便对其捐献的血液及时采取相应的处置。

相关链接：

关于印发血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引的通知