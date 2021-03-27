张文宏：疫苗成为世界重新开放的唯一渠道

新华社澳门3月27日电（记者郭鑫）上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏27日在澳门表示，新冠病毒变异是自然规律，已成为人类的常驻病毒，疫苗成为世界重新开放的唯一渠道。

澳门胸肺病暨防痨协会当天主办“2021澳门呼吸道传染病研讨会”，张文宏受邀就新冠肺炎和结核病的防控工作进行学术交流，来自澳门各医疗机构的专业人士逾280人参加。

张文宏回顾了过去一年全球新冠肺炎的抗疫、治疗和疫苗研究等工作。他表示，全国人民团结是战胜新冠肺炎疫情的基础，政府的治理能力与民众的配合是成功控制疫情的关键。早期识别和诊断病毒技术的发展，使我们具备发现病例和感染者的能力，是隔离传染源的基础。全球靶向药物虽仍未取得重大进展，但终究会问世，如药物与疫苗协同使用，新冠肺炎病死率将大幅下降。

这次研讨会的召开恰逢世界防治结核病日，澳门胸肺疾病暨防痨协会理事长曹国希作了题为“澳门结核病防控成效与挑战”的报告，指出澳门回归祖国后，在特区政府的领导和支持下，澳门结核病防控工作取得了良好成绩，发病率持续下降，达到高治愈率和低耐药率的防治成效。

本次研讨会旨在促进和加强澳门与上海在新冠肺炎和结核病防控工作的全面合作，进一步提升澳门新冠肺炎和结核病防治水平。