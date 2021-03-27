因新冠肺炎疫情，粤港两地通关也受影响。几次想动身，都被母亲劝阻。她在微信上说：“不是不想见，而是没必要因此隔离。”她担心隔离时的封闭环境会让我困扰。

临近母亲的生日，我真盼着当面对她说一句：“妈妈，我想您了！”不能再等两地通关，我下决心去深圳指定酒店隔离14天，然后再前往广州。

14天，嫦娥五号探测器足以完成奔月飞行，实现月球轨道交会对接的过程。然而，一河之隔的深圳，此时却成了遥远的距离。

正在深圳、东莞等地隔离的朋友们，每天发来照片及信息，述说狭小空间里的细枝末节。一时间，人在隔离境况下如何自处的攻略纷至沓来。

深圳湾口岸，没有了往日的繁忙，只有零星的出入境者。穿着防护服、戴着防护面罩和口罩的工作人员，一边收集健康申报，一边检测体温，查验核酸报告。

晚风吹来阵阵凉意。一月的深圳，充满了南方的温柔。

从到达酒店开始，“全副武装”的酒店员工围着你转，填表、测体温、扫码登记、办入住手续……在酒店临时办公点的医生询问身体状况，护士忙着量血压。

妹妹让司机从广州送来的两大袋生活用品，已经放在房间门口。屋子干净整齐，床上用品看上去都是新的。

隔离，整个流程称为闭环，就是14天里不能与任何人接触，让我想起船长将水手塞尔柯克扔到大西洋荒岛的故事。作家笛福由此迸发灵感，完成了长篇小说《鲁滨逊漂流记》。鲁滨逊永不放弃的信念，鼓舞了身处困境和逆境中的人。

“噔”地一声，刚加入的酒店微信群里接连发来信息：“今晚值班医生XXX，电话号码……值班护士XXX，电话号码……有事请电，谢谢！”

“我是本医学观察点的心理咨询师，请新入住的朋友们扫码……您如有心理上的困扰需要我的支持和帮助，请拨打XXXXX。”

一种人文的关怀，瞬间让我感动。有人为你做了许多，却没有任何要求，那种爱不尽不休，是心甘情愿的付出。那种情不离不弃，是无怨无悔的守候。

酒店左前方是一个工地，天还没有大亮，就传来混凝土的搅拌声。这个充满梦想的城市，40年后再出发，“三天一层楼”的“深圳速度”继续演绎。

一大早，酒店群里就热闹开了：“各位小主早上好，第一批早餐已经送达，麻烦开门取餐。”

隔离的人们迫切交流各种信息，提出各样诉求：辣椒酱、棉签、买药……在无聊、焦虑中，庆祝生日——来纾解心里又闷又急的情绪。

望着楼下斑马线上来来往往的人群，心里有种莫名的失落。对面小餐厅出出进进的人，不断诱惑着我的胃，等隔离结束，一定要去大吃一顿。

听惯了工地的喧嚣，看惯了斑马线上的背影，我渐渐地接受了这种环境。既然选择隔离，就无法享受天空的高远与大地的辽阔，再逼仄的空间也要坚持。

坐在电脑前，先安静自己，回到自己的作品中去。那种自我注视和自我满足，不觉就是一天。间中，也会把脚搭在箱子上压压腿。喜欢摆弄相机的先生，在司空见惯的场景中，碰撞出新的想象力，抓拍了一个又一个画面，留下一段难忘的回忆。

日子过得很快，转眼14天隔离期即将结束，竟也适应了这种除了这间屋子还是这间屋子的生活，离开时还有些不舍。

14天里做第三次核酸检测时，我终于忍不住问医生：“你们也住在酒店吗？”她说“是，我们医护人员3个月轮换一次。”“能回家？”“不能。”那双我唯一能辨认的防护镜后面的眼睛，清澈明亮，流露出释放着爱的眼神。

这么多天来，医护人员每天两次打电话来问体温。虽然素未谋面，但我知道他们一直就在我身边。14天的隔离，14天的守护，传递着一种鼓舞与陪伴。

隔离结束时，很意外地收到酒店的礼物：一罐可口可乐。上面写着“为爱隔离 健康回家”，还有我的名字和隔离的日期。一杯糖水的价值，延伸出的情感，撬动出宏大的爱的主题，变成了一个能给人爱和具有纪念意义的符号。

因为爱，所以隔离。