北京市累计接种新冠疫苗1333.39万剂

按照“应接尽接、应快尽快”的原则，本市正在安全有序推进新冠疫苗接种。截至3月25日下午5时30分，本市累计接种疫苗1333.39万剂，累计接种832.43万人。其中，完成第二针接种500.96万人，接种第一剂331.47万人。目前，全市60岁及以上人群接种36.6万人；全市18岁至59岁人群接种率达52.8%，其中大兴区超过80%。下一步，本市将按照国家统一要求，持续加大疫苗接种力度，稳妥推进60岁及以上接种人群接种工作。

为做好新冠病毒疫苗接种工作，本市组建了市级疫苗接种工作组，建立了“市级统筹、区级主责、街镇实施、单位和社区组织、行业促进”的工作机制。各区成立由主要领导负责的区级接种工作专班，各街镇乡成立指挥部，发挥“党建引领、吹哨报到”机制作用，分批次压茬实施接种。各行业主管部门发挥行业管理优势，落实主体责任，与各区有序对接，实现全覆盖、无差错。

本市制定点位设置科学化、接种配置精准化等“五化”标准，建立以大中型临时接种点为主，固定接种点和上门服务为补充的接种体系；针对行业、单位、区域特点，采取“团队预约+个人预约”“定点接种+上门接种”等“五加”服务方式；制定接种单位设置、异常反应监测处置等“九规范”文件，做到安全规范接种。目前，全市日接种能力达到30万剂次以上。

本市还开发了智能化疫苗接种平台，实现疫苗“由进到出”全过程视频和温控监测，在接种现场，做到接种、观察等8个环节视频监控全覆盖、无死角。北京“健康宝”可显示个人接种记录，打印接种凭证。

此外，本市同步开展了五条技术路线疫苗研发，培育疫苗品种。派专人到企业蹲点，服务疫苗生产，保障全国供应和国家外交大局；率先启动紧急使用，为全国探索经验；扩大疫苗存储和配送能力，市区两级存储能力达1000万剂，日配送能力达100万剂。在质量安全方面，严格检验检测，做好监管和批签发等工作。在流通环节，完善视频和温控技防系统，确保疫苗生产、运输等工作万无一失。为确保使用安全，制定了高血压、糖尿病等慢性疾病患者接种指引，开通不良反应绿色转诊通道，组织单位做好接种后的回访，形成闭环管理。（孙乐琪）